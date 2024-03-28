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Еще один банк вошел в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Еще один банк вошел в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов
Еще один банк вошел в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов - 28.03.2024, ПРАЙМ
Еще один банк вошел в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов
Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:57+0300
2024-03-28T11:02+0300
россия
банк россии
цифровые активы
тинькофф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора. "Банк России 28.03.2024 принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов и включении акционерного общества "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении. Таким образом, на сегодняшний день в реестре операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, уже 11 компаний. Первой компаний в нем стал "Атомайз". Затем в него попали Сбербанк, "Лайтхаус", Альфа-банк, "Системы распределенного реестра", "Токены – цифровые инвестиции", "Еврофинанс Моснарбанк", "СПБ биржа", "Блокчейн Хаб", Национальный расчетный депозитарий и теперь - "Тинькофф банк". ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
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россия, банк россии, цифровые активы, тинькофф
РОССИЯ, Банк России, цифровые активы, Тинькофф
10:57 28.03.2024 (обновлено: 11:02 28.03.2024)
 
Еще один банк вошел в реестр операторов по выпуску цифровых финактивов

ЦБ включил "Тинькофф банк" в реестр операторов по выпуску цифровых финансовых активов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России включил "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России 28.03.2024 принял решение о согласовании правил информационной системы АО "Тинькофф банк" по выпуску цифровых финансовых активов и включении акционерного общества "Тинькофф банк" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов", - говорится в сообщении.
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Таким образом, на сегодняшний день в реестре операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, уже 11 компаний. Первой компаний в нем стал "Атомайз". Затем в него попали Сбербанк, "Лайтхаус", Альфа-банк, "Системы распределенного реестра", "Токены – цифровые инвестиции", "Еврофинанс Моснарбанк", "СПБ биржа", "Блокчейн Хаб", Национальный расчетный депозитарий и теперь - "Тинькофф банк".
ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.
 
РОССИЯБанк Россиицифровые активыТинькофф
 
 
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