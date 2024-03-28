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Путин раскрыл объем финансирования нацпроекта "Туризм"

Путин раскрыл объем финансирования нацпроекта "Туризм" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл объем финансирования нацпроекта "Туризм"

Объем средств на реализацию нацпроекта по туризму на 2025-2030 годы составит не менее 403 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T19:11+0300

2024-03-28T19:11+0300

2024-03-28T19:11+0300

экономика

россия

туризм

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Объем средств на реализацию нацпроекта по туризму на 2025-2030 годы составит не менее 403 миллиардов рублей, заявил президент России Владимир Путин. "Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.Глава государства отметил, что к реализации проекта надо приступить в начале следующего года."Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами (Российской — прим. ред.) Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты подхода показали свою эффективность", — подчеркнул он.Путин отметил, что туризм открывает для регионов новые перспективы развития, создания рабочих мест. Вклад внутреннего туризма в ВВП РФ уже на горизонте текущего десятилетия должен вырасти вдвое — до 5%.Глава страны добавил, что необходимо нацелить работу на расширение потенциала субъектов с пока еще невысоким уровнем социально-экономического развития. "В целом, как я говорил в послании, на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержки деловой активности правительство должно обращать особое внимание, в том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов", — подчеркнул он.

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россия, туризм, владимир путин