https://1prime.ru/20240328/turizm-846828815.html

Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей

Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей - 28.03.2024, ПРАЙМ

Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей

Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T19:18+0300

2024-03-28T19:18+0300

2024-03-28T19:18+0300

экономика

россия

туризм

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей. На треть больше, чем в 2022 году", — сказал он на совещании по туризму под председательством президента России Владимира Путина. Кроме того, по словам Решетникова, было введено 12,5 тысячи новых номеров, что на 10% больше, чем год назад. Также на 18% увеличилось число классифицированных номеров, что "говорит о динамичной легализации бизнеса".Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрить российский бизнес, производящий отечественные товары в туристической сфере.

https://1prime.ru/20240328/turizm-846828555.html

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россия, туризм