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Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей - 28.03.2024, ПРАЙМ
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T19:18+0300
2024-03-28T19:18+0300
экономика
россия
туризм
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей. На треть больше, чем в 2022 году", — сказал он на совещании по туризму под председательством президента России Владимира Путина. Кроме того, по словам Решетникова, было введено 12,5 тысячи новых номеров, что на 10% больше, чем год назад. Также на 18% увеличилось число классифицированных номеров, что "говорит о динамичной легализации бизнеса".Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрить российский бизнес, производящий отечественные товары в туристической сфере.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
19:18 28.03.2024
 
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей

Решетников: инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
ПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 28 мар ПРАЙМ. Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей. На треть больше, чем в 2022 году", — сказал он на совещании по туризму под председательством президента России Владимира Путина.
Кроме того, по словам Решетникова, было введено 12,5 тысячи новых номеров, что на 10% больше, чем год назад. Также на 18% увеличилось число классифицированных номеров, что "говорит о динамичной легализации бизнеса".
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Путин раскрыл объем финансирования нацпроекта "Туризм"
19:11
Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрить российский бизнес, производящий отечественные товары в туристической сфере.
 
ЭкономикаРОССИЯТуризм
 
 
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