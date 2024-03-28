https://1prime.ru/20240328/turizm-846828815.html
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей - 28.03.2024, ПРАЙМ
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T19:18+0300
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2024-03-28T19:18+0300
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей. На треть больше, чем в 2022 году", — сказал он на совещании по туризму под председательством президента России Владимира Путина. Кроме того, по словам Решетникова, было введено 12,5 тысячи новых номеров, что на 10% больше, чем год назад. Также на 18% увеличилось число классифицированных номеров, что "говорит о динамичной легализации бизнеса".Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрить российский бизнес, производящий отечественные товары в туристической сфере.
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россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
Инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
Решетников: инвестиции бизнеса в туротрасль в 2023 году превысили 800 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Бизнес в 2023 году инвестировал в российскую туристическую отрасль более 800 миллиардов рублей — на треть больше, чем в 2022 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Растет инвестиционная активность. Бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей. На треть больше, чем в 2022 году", — сказал он на совещании по туризму под председательством президента России Владимира Путина.
Кроме того, по словам Решетникова, было введено 12,5 тысячи новых номеров, что на 10% больше, чем год назад. Также на 18% увеличилось число классифицированных номеров, что "говорит о динамичной легализации бизнеса".
Путин раскрыл объем финансирования нацпроекта "Туризм"
Ранее президент России Владимир Путин призвал поощрить российский бизнес, производящий отечественные товары в туристической сфере.