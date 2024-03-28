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Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ
Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T19:28+0300
2024-03-28T19:28+0300
экономика
россия
туризм
владимир путин
курорт
российские курорты
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. "Хорошо, показали красиво. Надо сделать теперь", — отметил Путин.На совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту показали ролик о планируемых курортах. Современные курорты по поручению президента будут созданы на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Они будут включать 73,5 тысячи гостиничных номеров и создадут 86,2 тысячи рабочих мест. Площадь курортов составит 13,1 тысячи гектаров, а общая протяженность пляжей — 70,5 километров. Ожидается, что ежегодный турпоток в них составит 10 миллионов поездок.
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россия, туризм, владимир путин, курорт, российские курорты
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Владимир Путин, курорт, российские курорты
19:28 28.03.2024
 
Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ

Путин о ролике о морских курортах: показали красиво, теперь надо сделать

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСанаторно-курортный комплекс в Ялте
Санаторно-курортный комплекс в Ялте - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать.
"Хорошо, показали красиво. Надо сделать теперь", — отметил Путин.
На совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту показали ролик о планируемых курортах.
Современные курорты по поручению президента будут созданы на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Они будут включать 73,5 тысячи гостиничных номеров и создадут 86,2 тысячи рабочих мест. Площадь курортов составит 13,1 тысячи гектаров, а общая протяженность пляжей — 70,5 километров. Ожидается, что ежегодный турпоток в них составит 10 миллионов поездок.
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