https://1prime.ru/20240328/turizm-846828945.html

Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ

Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ - 28.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T19:28+0300

2024-03-28T19:28+0300

2024-03-28T19:28+0300

экономика

россия

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владимир путин

курорт

российские курорты

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ролик о планах создания морских курортов в РФ, заявил, что в ролике показали все красиво, теперь надо сделать. "Хорошо, показали красиво. Надо сделать теперь", — отметил Путин.На совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов президенту показали ролик о планируемых курортах. Современные курорты по поручению президента будут созданы на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Они будут включать 73,5 тысячи гостиничных номеров и создадут 86,2 тысячи рабочих мест. Площадь курортов составит 13,1 тысячи гектаров, а общая протяженность пляжей — 70,5 километров. Ожидается, что ежегодный турпоток в них составит 10 миллионов поездок.

https://1prime.ru/20240328/turizm-846828555.html

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россия, туризм, владимир путин, курорт, российские курорты