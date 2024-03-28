https://1prime.ru/20240328/turizm-846830671.html

Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей"

Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей"

Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T20:59+0300

2024-03-28T20:59+0300

2024-03-28T20:59+0300

экономика

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дмитрий чернышенко

курорт

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что при выходе проекта на полную мощность выручка составит 800 миллиардов рублей. Они достаточно быстро их окупят", — сообщил он в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина. По поручению Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта до 2035 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.

https://1prime.ru/20240328/turizm-846828945.html

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россия, туризм, дмитрий чернышенко, курорт