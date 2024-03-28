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Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей"
Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей" - 28.03.2024, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей"
Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T20:59+0300
2024-03-28T20:59+0300
2024-03-28T20:59+0300
экономика
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что при выходе проекта на полную мощность выручка составит 800 миллиардов рублей. Они достаточно быстро их окупят", — сообщил он в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина. По поручению Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта до 2035 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.
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россия, туризм, дмитрий чернышенко, курорт
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Дмитрий Чернышенко, курорт
Чернышенко рассказал о будущей выручке проекта курортов "Пять морей"
Чернышенко: выручка курортов "Пять морей" составит 800 миллиардов рублей
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы видим, что при выходе проекта на полную мощность выручка составит 800 миллиардов рублей. Они достаточно быстро их окупят", — сообщил он в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина.
По поручению Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта до 2035 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал.
Путин оценил ролик о планах морских курортов в РФ
Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.