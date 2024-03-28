https://1prime.ru/20240328/turtsiya-846809692.html

США попросили Турцию о помощи из-за Украины, пишет СМИ

США попросили Турцию о помощи из-за Украины, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ

США попросили Турцию о помощи из-за Украины, пишет СМИ

США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок взрывчатки для увеличения производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники интенсивно снабжают... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:56+0300

2024-03-28T11:56+0300

2024-03-28T11:56+0300

вооружения

сша

турция

украина

боеприпасы

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок взрывчатки для увеличения производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники интенсивно снабжают Украину своими боеприпасами, пишет Bloomberg.Такие вещества, как тротил и нитрогуанидина, имеют важное значение для производства снарядов калибра 155 миллиметров, отвечающих стандартам НАТО. По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, их производство может утроиться.Продолжающийся конфликт на Украине спровоцировал всплеск мирового спроса на боеприпасы, при этом западные союзники стремятся поставлять их Киеву, одновременно пополняя свои собственные истощенные запасы. Скачок спроса создал нагрузку на цепочки поставок оборонной продукции, особенно на такие компоненты, как тротил.Ожидается, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех производимых в США 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, пишет агентство со ссылкой на источники.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если действительно желает приблизить окончание конфликта.

https://1prime.ru/20240328/ukraine-846805398.html

сша

турция

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сша, турция, украина, боеприпасы