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Эксперт прокомментировал идею создания совместного банка России и Турции

Эксперт прокомментировал идею создания совместного банка России и Турции - 28.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал идею создания совместного банка России и Турции

Создание совместного турецкого-российского банка принесет пользу обеим странам, но США будут пристально следить за этой инициативой, заявил РИА Новости турецкий | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T12:27+0300

2024-03-28T12:27+0300

2024-03-28T12:27+0300

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АНКАРА, 28 мар - ПРАЙМ. Создание совместного турецкого-российского банка принесет пользу обеим странам, но США будут пристально следить за этой инициативой, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.Создание турецко-российского банка обсуждается между ведомствами как вариант урегулирования проблем с платежными переводами, возникшими из-за санкционного давления США, сообщил в начале февраля РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции."Если этот банк будет работать только в сфере торговли между Турцией и Россией, он принесет пользу обеим странам", - сказал Эрчин.Однако, по его мнению, отношения этого банка с другими финансовыми институтами и компаниями будут находиться под пристальным наблюдением США. "Создание совместного банка было бы инициативой, которую Соединенные Штаты, конечно же, не оставят без внимания, а точнее, не проигнорируют", - отметил он."Тем не менее, Турция не может быть напрямую включена в сферу санкций из-за создания совместного банка. Но этот банк, конечно, будет включен в эмбарго", - добавил эксперт.Проблема с платежными переводами из России в Турции, возникшая в начале года, во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа для ее урегулирования, заявил в начале марта РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена о проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, ведомства двух стран работают над ее урегулированием, сообщал в свою очередь агентству источник в администрации президента страны.При этом источник в банковском секторе 14 февраля говорил, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

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россия, турция, сша, банк