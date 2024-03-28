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ФАС заявила об эффективной работе внутреннего рынка удобрений
ФАС заявила об эффективной работе внутреннего рынка удобрений - 28.03.2024, ПРАЙМ
ФАС заявила об эффективной работе внутреннего рынка удобрений
Внутренний рынок удобрений РФ по фиксированным ценам работает эффективно, жалоб со стороны аграриев нет, заявил заместитель руководителя Федеральной... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:02+0300
2024-03-28T16:02+0300
2024-03-28T16:09+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Внутренний рынок удобрений РФ по фиксированным ценам работает эффективно, жалоб со стороны аграриев нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. "Внутренний рынок удобрений работает очень эффективно, аграрии получают по фиксированным ценам соответствующие объемы удобрений, жалоб у нас нет совсем. Более того, производители удобрений продают удобрения по цене значительно ниже, чем добровольно принятые на себя обязательства по предельной планке. Это значит, что они дешевле продают", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок". Королев отметил, пока у ФАС нет четкой позиции, нужно ли продлевать этот механизм. По его словам, все будет зависеть от ценовой конъюнктуры. "Если ценовая конъюнктура будет такая, как сейчас, то, мне кажется, что инициатива продления будет поддержана всеми", - заключил он. Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года.
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россия, фас рф, удобрения
РОССИЯ, ФАС РФ, удобрения
ФАС заявила об эффективной работе внутреннего рынка удобрений
ФАС: внутренний рынок удобрений в России работает эффективно
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Внутренний рынок удобрений РФ по фиксированным ценам работает эффективно, жалоб со стороны аграриев нет, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
"Внутренний рынок удобрений работает очень эффективно, аграрии получают по фиксированным ценам соответствующие объемы удобрений, жалоб у нас нет совсем. Более того, производители удобрений продают удобрения по цене значительно ниже, чем добровольно принятые на себя обязательства по предельной планке. Это значит, что они дешевле продают", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".
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Королев отметил, пока у ФАС нет четкой позиции, нужно ли продлевать этот механизм. По его словам, все будет зависеть от ценовой конъюнктуры. "Если ценовая конъюнктура будет такая, как сейчас, то, мне кажется, что инициатива продления будет поддержана всеми", - заключил он.
Производители минеральных удобрений добровольно зафиксировали предельные цены в 2021 году, с тех пор они формируются согласно рекомендациям ФАС по индексации и сейчас сохраняются на уровне 2022 года, пока до 31 мая текущего года.