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Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже
Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже
Минэнерго РФ констатирует ускоряющуюся положительную динамику торгов углем на бирже в стране, об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:50+0300
2024-03-28T13:50+0300
россия
уголь
торговля
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ констатирует ускоряющуюся положительную динамику торгов углем на бирже в стране, об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. И самый "молодой" товар из сферы топливно-энергетического комплекса, торгующийся на бирже, это уголь. "Прошел год с начала торгов, всего две марки торгуются. Наторговали полмиллиона тонн. Вроде бы немного, но из полмиллиона тонн за два месяца 2024 года (январь и февраль - ред.) - ровно половина. Динамика исключительно положительная", - оценил Мочальников. По словам чиновника, Минэнерго совместно с биржей и антимонопольной службой будут расширять перечень предоставления услуг и торговых марок, стараясь сделать его максимально широким.
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россия, уголь, торговля
РОССИЯ, уголь, торговля
13:50 28.03.2024
 
Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже

Минэнерго: торговля углем на бирже РФ ускоряется, "динамика исключительно положительная"

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ констатирует ускоряющуюся положительную динамику торгов углем на бирже в стране, об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. И самый "молодой" товар из сферы топливно-энергетического комплекса, торгующийся на бирже, это уголь.
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"Прошел год с начала торгов, всего две марки торгуются. Наторговали полмиллиона тонн. Вроде бы немного, но из полмиллиона тонн за два месяца 2024 года (январь и февраль - ред.) - ровно половина. Динамика исключительно положительная", - оценил Мочальников.
По словам чиновника, Минэнерго совместно с биржей и антимонопольной службой будут расширять перечень предоставления услуг и торговых марок, стараясь сделать его максимально широким.
 
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