https://1prime.ru/20240328/ugol-846813423.html

Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже

Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго оценило динамику торговли углем на российской бирже

Минэнерго РФ констатирует ускоряющуюся положительную динамику торгов углем на бирже в стране, об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:50+0300

2024-03-28T13:50+0300

2024-03-28T13:50+0300

россия

уголь

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минэнерго РФ констатирует ускоряющуюся положительную динамику торгов углем на бирже в стране, об этом заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в своем выступлении на ежегодном международном форуме Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. И самый "молодой" товар из сферы топливно-энергетического комплекса, торгующийся на бирже, это уголь. "Прошел год с начала торгов, всего две марки торгуются. Наторговали полмиллиона тонн. Вроде бы немного, но из полмиллиона тонн за два месяца 2024 года (январь и февраль - ред.) - ровно половина. Динамика исключительно положительная", - оценил Мочальников. По словам чиновника, Минэнерго совместно с биржей и антимонопольной службой будут расширять перечень предоставления услуг и торговых марок, стараясь сделать его максимально широким.

https://1prime.ru/20240328/benzin-846806530.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, торговля