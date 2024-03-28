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Подоляк рассказал, с чем столкнулись ВСУ на линии фронта
Подоляк рассказал, с чем столкнулись ВСУ на линии фронта - 28.03.2024, ПРАЙМ
Подоляк рассказал, с чем столкнулись ВСУ на линии фронта
На всей линии фронта можно увидеть стагнацию ВСУ, рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в опубликованном украинским изданием NV... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T08:39+0300
2024-03-28T08:39+0300
2024-03-28T08:39+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На всей линии фронта можно увидеть стагнацию ВСУ, рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в опубликованном украинским изданием NV интервью."Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", — посетовал он.Подоляк также уточнил, что Украине не хватает возможностей для эффективных наступательных движений". По его словам, из-за того, что страна находится в стагнации, необходимо усилить аналитическую составляющую ВСУ, за что и будет ответственен новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
Подоляк рассказал, с чем столкнулись ВСУ на линии фронта
Подоляк: ВСУ на передовой находятся в стагнации из-за нехватки ресурсов
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. На всей линии фронта можно увидеть стагнацию ВСУ, рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в опубликованном украинским изданием NV интервью.
"Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", — посетовал он.
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Подоляк также уточнил, что Украине не хватает возможностей для эффективных наступательных движений". По его словам, из-за того, что страна находится в стагнации, необходимо усилить аналитическую составляющую ВСУ, за что и будет ответственен новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.