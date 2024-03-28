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В Госдепе призвали Украину не врать о ситуации на фронте
В Госдепе призвали Украину не врать о ситуации на фронте - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Госдепе призвали Украину не врать о ситуации на фронте
Украина не должна противоречить нормальному для США понятию свободы информации, скрывая правду о ситуации на фронте и ограничивая доступ журналистов... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T11:50+0300
2024-03-28T11:50+0300
2024-03-28T11:50+0300
спецоперация на украине
сша
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украина не должна противоречить нормальному для США понятию свободы информации, скрывая правду о ситуации на фронте и ограничивая доступ журналистов "чувствительные зоны конфликта", считает спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин.Ранее издание Politico писало, что власти Киева ограничили репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают усиление роли государственного вещания. "Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - рассказал спецпосланник в подкасте.В этой связи он добавил, что расширение доступа к информации для журналистов укрепит актуальную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. По его словам, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не представляет из себя "полноценную демократию" как раз из-за ограниченного доступа к информации.
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сша, украина, госдеп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Госдеп
В Госдепе призвали Украину не врать о ситуации на фронте
Спецпосланник Госдепа: Киеву следует говорить правду даже о неудачах на фронте
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украина не должна противоречить нормальному для США понятию свободы информации, скрывая правду о ситуации на фронте и ограничивая доступ журналистов "чувствительные зоны конфликта", считает спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин.
Ранее издание Politico писало, что власти Киева ограничили репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицают усиление роли государственного вещания.
"Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - рассказал спецпосланник в подкасте.
В этой связи он добавил, что расширение доступа к информации для журналистов укрепит актуальную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. По его словам, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не представляет из себя "полноценную демократию" как раз из-за ограниченного доступа к информации.