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Зеленский назвал причину нежелания ряда стран ехать на саммит по Украине
Зеленский назвал причину нежелания ряда стран ехать на саммит по Украине - 28.03.2024, ПРАЙМ
Зеленский назвал причину нежелания ряда стран ехать на саммит по Украине
Не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T21:28+0300
2024-03-28T21:28+0300
2024-03-28T21:28+0300
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS. "У нас все готово. Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сказал Зеленский. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".
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Политика, УКРАИНА, саммит
Зеленский назвал причину нежелания ряда стран ехать на саммит по Украине
Зеленский: не все страны хотят ехать на саммит по Украине из-за отношений с Россией
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.
"У нас все готово. Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты", — сказал Зеленский.
Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно.
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если ей будет направлено приглашение. По ее словам, переговорам должны предшествовать прекращение поставок Украине вооружений и "четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы".