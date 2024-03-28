https://1prime.ru/20240328/ukraine-846803543.html

FT: Киев хочет создать оборонительный рубеж подобный российскому

FT: Киев хочет создать оборонительный рубеж подобный российскому - 28.03.2024, ПРАЙМ

FT: Киев хочет создать оборонительный рубеж подобный российскому

Украина намерена создать оборонительные линии на севере страны, похожие на укрепления, построенные Россией, о которые разбилось контрнаступление ВСУ летом 2023... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T09:50+0300

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2024-03-28T09:50+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Украина намерена создать оборонительные линии на севере страны, похожие на укрепления, построенные Россией, о которые разбилось контрнаступление ВСУ летом 2023 года, сообщает издание Financial Times."Эти новые оборонительные сооружения похожи на укрепления, построенные Россией в конце 2022 - начале 2023 года, которые сорвали многообещающее контрнаступление Украины. Только после неудачной попытки прорвать эту укрепленную оборону в прошлом году Украина "убедилась, что мы должны сделать что-то подобное", - сказано в статье.Отмечается, что украинские власти выстраивают укрепления в Черниговской области, используя инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры.Украинские цементные заводы работают на полную мощность, чтобы производить материалы для укреплений в виде противотанковых "ежей". Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна строит три линии укреплений общей протяженностью две тысячи километров. Однако оппозиция заявила, что на строительство не хватает денег.Ранее Пентагон предупредил, что Киеву придется определиться, какие города он сможет удержать без помощи Соединенных Штатов. Законопроект о выделении Украине более 60 миллиардов долларов благополучно прошел Сенат, но был заблокирован в Палате представителей конгресса США.

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