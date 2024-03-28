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Стало известно, сколько потеряет Киев от новых ограничений на агропродукцию
Стало известно, сколько потеряет Киев от новых ограничений на агропродукцию - 28.03.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько потеряет Киев от новых ограничений на агропродукцию
Киев может лишиться 331 миллиона евро прибыли из-за компромиссного решения стран-членов ЕС о правилах ввоза украинской сельхозпродукции, сообщила в четверг... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:41+0300
2024-03-28T10:41+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев может лишиться 331 миллиона евро прибыли из-за компромиссного решения стран-членов ЕС о правилах ввоза украинской сельхозпродукции, сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии.Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины. Европарламент ранее предлагал доработать документ дополнительными защитными мерами для европейских сельхозпроизводителей. Защитный механизм предполагает введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. Еврокомиссия также обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины."Бельгийский компромисс, по подсчетам Еврокомиссии, все еще обойдется Украине в 331 миллион евро потерянной прибыли от торговли, но это намного меньше, чем потенциальный ущерб в 1,2 миллиарда евро от ограничений (на ввоз сельхозпродукции – ред.), которых добивались Франция и Польша", - пишет издание.По данным Politico, решение еще должно получить одобрение в Еврокомиссии и Европарламенте. Издание отмечает, что с определенной вероятностью торговые льготы Украины на европейском рынке не будут пересматривать до их истечения в начале июня.Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.
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Экономика, УКРАИНА, сельхозпродукция, ЕС, Новости
Стало известно, сколько потеряет Киев от новых ограничений на агропродукцию
Politico: Киев может потерять 331 млн евро из-за новых правил на ввоз агропродукции в ЕС
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Киев может лишиться 331 миллиона евро прибыли из-за компромиссного решения стран-членов ЕС о правилах ввоза украинской сельхозпродукции, сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на подсчеты Еврокомиссии.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый компромиссный вариант предложения Еврокомиссии о продлении на один год 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины. Европарламент ранее предлагал доработать документ дополнительными защитными мерами для европейских сельхозпроизводителей. Защитный механизм предполагает введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. Еврокомиссия также обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины.
"Бельгийский компромисс, по подсчетам Еврокомиссии, все еще обойдется Украине в 331 миллион евро потерянной прибыли от торговли, но это намного меньше, чем потенциальный ущерб в 1,2 миллиарда евро от ограничений (на ввоз сельхозпродукции – ред.), которых добивались Франция и Польша", - пишет издание.
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По данным Politico, решение еще должно получить одобрение в Еврокомиссии и Европарламенте. Издание отмечает, что с определенной вероятностью торговые льготы Украины на европейском рынке не будут пересматривать до их истечения в начале июня.
Фермерские протесты проходят сейчас в ЕС, первые начались еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. В 2023 году протесты уже перекинулись и на другие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, недостаточного финансирования со стороны бюджета.