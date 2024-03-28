https://1prime.ru/20240328/uscherb-846806129.html
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России - 28.03.2024, ПРАЙМ
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters по итогам анализа... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:37+0300
2024-03-28T10:37+0300
2024-03-28T10:46+0300
экономика
ушедшие компании
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/10/837431020_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_647ea5fcfc8f862bb87eed7292f5faad.jpg
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters по итогам анализа корпоративной отчетности.Как отмечается, эта сумма обусловлена списаниями, а также упущенной выгодой. При этом за период с августа прошлого года объем потерь компаний увеличился на одну треть.Всего, по данным анализа Йельской школы менеджмента, с российского рынка ушли около тысячи компаний, хотя сотни, включая французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или только приостановили деятельность.Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, из-за продолжающегося конфликта на Украине и усиления западных санкций компании, все еще стремящиеся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями.Президент России Владимир Путин отмечал, что компании, оставляя российский рынок, несут "огромные убытки". По его словам, на Западе ожидали, что после их ухода в стране многое "рухнет", однако отечественные бизнесмены смогли перехватить инициативу.
https://1prime.ru/20240313/adidas-846242604.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83743/10/837431020_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_818431d4feb4f816a8fdf73126c72267.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ушедшие компании, санкции против рф
Экономика, ушедшие компании, санкции против РФ
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Reuters: ущерб ушедших из России компаний превысил 107 млрд долларов
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters
по итогам анализа корпоративной отчетности.
Как отмечается, эта сумма обусловлена списаниями, а также упущенной выгодой. При этом за период с августа прошлого года объем потерь компаний увеличился на одну треть.
Всего, по данным анализа Йельской школы менеджмента, с российского рынка ушли около тысячи компаний, хотя сотни, включая французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или только приостановили деятельность.
Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, из-за продолжающегося конфликта на Украине и усиления западных санкций компании, все еще стремящиеся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями.
Президент России Владимир Путин отмечал, что компании, оставляя российский рынок, несут "огромные убытки". По его словам, на Западе ожидали, что после их ухода в стране многое "рухнет", однако отечественные бизнесмены смогли перехватить инициативу.
Еще одна ушедшая из России компания получила значительный убыток