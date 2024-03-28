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Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России - 28.03.2024, ПРАЙМ
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters по итогам анализа... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:37+0300
2024-03-28T10:46+0300
экономика
ушедшие компании
санкции против рф
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters по итогам анализа корпоративной отчетности.Как отмечается, эта сумма обусловлена списаниями, а также упущенной выгодой. При этом за период с августа прошлого года объем потерь компаний увеличился на одну треть.Всего, по данным анализа Йельской школы менеджмента, с российского рынка ушли около тысячи компаний, хотя сотни, включая французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или только приостановили деятельность.Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, из-за продолжающегося конфликта на Украине и усиления западных санкций компании, все еще стремящиеся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями.Президент России Владимир Путин отмечал, что компании, оставляя российский рынок, несут "огромные убытки". По его словам, на Западе ожидали, что после их ухода в стране многое "рухнет", однако отечественные бизнесмены смогли перехватить инициативу.
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ушедшие компании, санкции против рф
Экономика, ушедшие компании, санкции против РФ
10:37 28.03.2024 (обновлено: 10:46 28.03.2024)
 
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России

Reuters: ущерб ушедших из России компаний превысил 107 млрд долларов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкIKEA приостанавливает деятельность в России
IKEA приостанавливает деятельность в России - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Уход ряда иностранных компаний из России после начала СВО в 2022 году обошелся им в более чем 107 миллиардов долларов, пишет Reuters по итогам анализа корпоративной отчетности.
Как отмечается, эта сумма обусловлена списаниями, а также упущенной выгодой. При этом за период с августа прошлого года объем потерь компаний увеличился на одну треть.
Всего, по данным анализа Йельской школы менеджмента, с российского рынка ушли около тысячи компаний, хотя сотни, включая французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или только приостановили деятельность.
Как отметил эксперт консалтинговой компании S-RM Ян Мэсси, из-за продолжающегося конфликта на Украине и усиления западных санкций компании, все еще стремящиеся уйти из России, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены мириться с большими списаниями и потерями.
Президент России Владимир Путин отмечал, что компании, оставляя российский рынок, несут "огромные убытки". По его словам, на Западе ожидали, что после их ухода в стране многое "рухнет", однако отечественные бизнесмены смогли перехватить инициативу.
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Экономикаушедшие компаниисанкции против РФ
 
 
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