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Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев
Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев
Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T11:46+0300
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2024-03-28T11:46+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сообщил министр. "У нас большие планы по наращиванию производства. Поэтому развитие свиноводства и птицеводства не должно буксовать", - заметил министр, связав обеспеченность ветпрепаратами со стабильностью в животноводстве. "Только в 2023 году были созданы 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - сказал Патрушев. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, и обозначил задачу по дальнейшему выполнению обязательств, взятых перед организацией. "Россия имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Для их поддержания и получения новых статусов Россельхознадзору и другим ответственным службам нужно продолжать усиленный контроль и мониторинговые исследования. От этого напрямую зависит развитие экспортного потенциала АПК ", - сказал министр.
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россия, вакцины для животных, новости
РОССИЯ, вакцины для животных, Новости
Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев
Патрушев: РФ полностью обеспечена своими вакцинами по опасным болезням животных
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сообщил министр.
"У нас большие планы по наращиванию производства. Поэтому развитие свиноводства и птицеводства не должно буксовать", - заметил министр, связав обеспеченность ветпрепаратами со стабильностью в животноводстве.
"Только в 2023 году были созданы 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - сказал Патрушев.
Россельхознадзор выступил за выпуск отечественных ветпрепаратов
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, и обозначил задачу по дальнейшему выполнению обязательств, взятых перед организацией.
"Россия имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Для их поддержания и получения новых статусов Россельхознадзору и другим ответственным службам нужно продолжать усиленный контроль и мониторинговые исследования. От этого напрямую зависит развитие экспортного потенциала АПК ", - сказал министр.