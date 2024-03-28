https://1prime.ru/20240328/vaktsiny-846809333.html

Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев

Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев - 28.03.2024, ПРАЙМ

Россия обеспечена вакцинами от опасных болезней животных, заявил Патрушев

Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:46+0300

2024-03-28T11:46+0300

2024-03-28T11:46+0300

россия

вакцины для животных

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83337/47/833374728_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88f7fbff49eda924f250eef364eede47.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сообщил министр. "У нас большие планы по наращиванию производства. Поэтому развитие свиноводства и птицеводства не должно буксовать", - заметил министр, связав обеспеченность ветпрепаратами со стабильностью в животноводстве. "Только в 2023 году были созданы 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - сказал Патрушев. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, и обозначил задачу по дальнейшему выполнению обязательств, взятых перед организацией. "Россия имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Для их поддержания и получения новых статусов Россельхознадзору и другим ответственным службам нужно продолжать усиленный контроль и мониторинговые исследования. От этого напрямую зависит развитие экспортного потенциала АПК ", - сказал министр.

https://1prime.ru/20240327/lekarstva-846770419.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вакцины для животных, новости