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Россиянам рассказали, чем опасен купленный с рук телефон - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, чем опасен купленный с рук телефон
Россиянам рассказали, чем опасен купленный с рук телефон - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, чем опасен купленный с рук телефон
Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T06:21+0300
2024-03-28T06:21+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под обычные приложения, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "На таких телефонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные владельца и передают злоумышленникам. Они могут быть спрятаны под видом обычных приложений", - сказал Шарков. Эксперт рекомендует всегда сбрасывать устройство, купленное "с рук", до заводских настроек. Есть и другие причины, почему стоит с осторожностью относиться к телефонам, купленным "с рук". Например, они могут быть украдены или числиться в розыске. Или - самое простое - устройство может оказаться подделкой, которая внешне неотличима от оригинала. "Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости. Всегда включайте телефон и проверяйте его базовый функционал, если все же решили рискнуть и купить его с рук", - сказал Шарков. По словам эксперта, мошенники могут обмануть покупателя до непосредственного приобретения устройства, например отправить фишинговую ссылку для оплаты. "Также может быть попытка многократных списаний, когда после оплаты товара выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если вы покупаете смартфон на официальных сервисах объявлений, то не переходите с продавцами в мессенджеры. Помните, что оплата и доставка должны происходить внутри площадок", - добавил эксперт. Шарков напомнил о некоторых правилах безопасности, которые стоит соблюдать при покупке телефона "с рук". Нужно внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, а также само объявление - есть ли ошибки в описании, какие фотографии смартфона приложены. При получении телефона нужно проверить, что выполнен сброс до заводских настроек, а также убедиться, что в памяти нет скачанных файлов. При покупке смартфона в неофициальных магазинах необходимо проверить комплектацию - продавец должен отдать оригинальную коробку, чек, гарантийный талон и зарядку. Перед оплатой покупки нужно попробовать совершить звонок с нового устройства и установить какое-нибудь приложение.
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06:21 28.03.2024
 
Россиянам рассказали, чем опасен купленный с рук телефон

Эксперт Шарков: купленный с рук телефон может оказаться заражен вирусами для кражи данных

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мошенники могут продавать б/у смартфоны с вирусами, которые позволят получать данные новых владельцев - вредоносные программы могут быть замаскированы под обычные приложения, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.
"На таких телефонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные владельца и передают злоумышленникам. Они могут быть спрятаны под видом обычных приложений", - сказал Шарков. Эксперт рекомендует всегда сбрасывать устройство, купленное "с рук", до заводских настроек.
Есть и другие причины, почему стоит с осторожностью относиться к телефонам, купленным "с рук". Например, они могут быть украдены или числиться в розыске. Или - самое простое - устройство может оказаться подделкой, которая внешне неотличима от оригинала.
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"Часто мошенники покупают похожие по внешним характеристикам китайские модели и перепродают их в три раза дороже. Также вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами, которые предлагают телефон с неисправными функциями по полной стоимости. Всегда включайте телефон и проверяйте его базовый функционал, если все же решили рискнуть и купить его с рук", - сказал Шарков.
По словам эксперта, мошенники могут обмануть покупателя до непосредственного приобретения устройства, например отправить фишинговую ссылку для оплаты. "Также может быть попытка многократных списаний, когда после оплаты товара выдается ошибка и просьба повторить отправку средств. Если вы покупаете смартфон на официальных сервисах объявлений, то не переходите с продавцами в мессенджеры. Помните, что оплата и доставка должны происходить внутри площадок", - добавил эксперт.
Шарков напомнил о некоторых правилах безопасности, которые стоит соблюдать при покупке телефона "с рук". Нужно внимательно изучить профиль продавца, его рейтинг, а также само объявление - есть ли ошибки в описании, какие фотографии смартфона приложены. При получении телефона нужно проверить, что выполнен сброс до заводских настроек, а также убедиться, что в памяти нет скачанных файлов.
При покупке смартфона в неофициальных магазинах необходимо проверить комплектацию - продавец должен отдать оригинальную коробку, чек, гарантийный талон и зарядку. Перед оплатой покупки нужно попробовать совершить звонок с нового устройства и установить какое-нибудь приложение.
 
 
 
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