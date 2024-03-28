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Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество

Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество - 28.03.2024, ПРАЙМ

Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество

Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T20:02+0300

2024-03-28T20:02+0300

2024-03-28T20:04+0300

россия

росатом

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взятка

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича", — рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".

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россия, росатом, суд, взятка