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Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество
Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество - 28.03.2024, ПРАЙМ
Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество
Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T20:02+0300
2024-03-28T20:02+0300
2024-03-28T20:04+0300
россия
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взятка
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича", — рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".
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россия, росатом, суд, взятка
РОССИЯ, Росатом, суд, взятка
Топ-менеджер "Росатома" отправлен под арест за взяточничество
Суд арестовал топ-менеджера "Росатома" Геннадия Сахарова по обвинению во взяточничестве
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Топ-менеджер госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича", — рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Геннадий Сахаров — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом".
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