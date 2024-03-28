https://1prime.ru/20240328/xiaomi-846821986.html

Стала известна стоимость электрокара Xiaomi SU7 базовой комплектации

Стала известна стоимость электрокара Xiaomi SU7 базовой комплектации - 28.03.2024, ПРАЙМ

Стала известна стоимость электрокара Xiaomi SU7 базовой комплектации

Стоимость базовой модели электрокара китайской технологической компании Xiaomi в базовой комплектации составит 215,9 тысячи юаней (29,869 тысячи долларов),... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:52+0300

2024-03-28T16:52+0300

2024-03-28T16:53+0300

китай

xiaomi

электрокар

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ПЕКИН, 28 мар – ПРАЙМ. Стоимость базовой модели электрокара китайской технологической компании Xiaomi в базовой комплектации составит 215,9 тысячи юаней (29,869 тысячи долларов), заявил на презентации в четверг глава Xiaomi Group Лэй Цзюнь. Продажи первого электромобиля китайской компании-производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi стартовали в четверг в КНР, заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах Китая. Компания представила три версии своего электромобиля: Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Pro и Xiaomi SU7 Max. Базовая версия стоит 215,9 тысячи юаней (29,869 тысячи долларов), автомобиль разгоняется до ста километров в час за 5,28 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 700 километров. Версия Xiaomi SU7 Pro стоит 245,9 тысячи юаней (34,02 тысячи долларов, разгоняется до ста километров в час за 5,7 секунды, максимальная скорость может достигать 210 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 830 километров. Версия Xiaomi SU7 Max обойдется в 299,9 тысячи юаней (41,5 тысячи долларов), разгоняется до ста километров в час за 2,78 секунды, максимальная скорость может достигать 265 километров в час, запас хода на одной зарядке – около 800 километров. Лэй Цзюнь сообщил, что компания сможет доставить покупателям электрокары базовой версии Xiaomi SU7 и Xiaomi SU7 MAX уже в конце апреля, а версии Pro — в конце мая. Вместе с тем он добавил, что базовая версия Xiaomi SU7 пока выпущена ограниченным тиражом в 5 тысяч единиц, с 22.00 четверга можно будет внести залог за автомобиль в 20 тысяч юаней (2,76 тысячи долларов), доставка начнется с 3 апреля. Седан SU7 оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS и имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома.

https://1prime.ru/20240315/auto-846349423.html

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китай, xiaomi, электрокар