https://1prime.ru/20240328/yandeks-846807247.html

"Яндекс" представил новое поколение нейросети YandexGPT

"Яндекс" представил новое поколение нейросети YandexGPT - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" представил новое поколение нейросети YandexGPT

"Яндекс" представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3, первая языковая модель уже доступна для бизнес-пользователей - она лучше работает со сложными... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:14+0300

2024-03-28T11:14+0300

2024-03-28T11:14+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. "Яндекс" представил новое поколение нейросетей YandexGPT 3, первая языковая модель уже доступна для бизнес-пользователей - она лучше работает со сложными запросами, рассказали в компании. "Яндекс анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки - YandexGPT 3 Pro - уже доступна на сайте Yandex Cloud. Она лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, благодаря чему будет особенно полезна при решении реальных задач компаний и в IT-продуктах. Кроме того, бизнес-пользователи смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно", - сказали в компании. Пока что нейросеть YandexGPT 3 доступна только для бизнес-пользователей, они могут встроить ее в бизнес-продукты через API (программный интерфейс приложения). В компании отметили, что YandexGPT 3 Pro может обрабатывать бесплатно 100 запросов в час. В дальнейшем нейросетей третьего поколения станет больше, каждая из них будет ориентирована на решение задач определенного типа. Скоро они появятся в сервисах "Яндекса" для широкой аудитории. "Новая нейросеть особенно хорошо проявляет себя в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Также языковая модель лучше работает с документами: например, составляет договоры, счета, нормативную документацию, должностные инструкции и не только. Задачи, связанные именно с перечисленными отраслями, составили значительную часть набора данных для обучения YandexGPT 3", - отметили в "Яндексе". Как рассказали в компании, качество ответов YandexGPT 3 улучшилось на 10 процентных пунктов по сравнению с YandexGPT 2, число фактических ошибок сократилось с 16,4% до 13,5%, а доля неподтвержденной информации в ответах снизилась с 6,4% до 5%. Количество ситуаций, в которых нейросеть не дает ответа на вопрос, снизилось в пять раз.

https://1prime.ru/20240327/yandeks-846739028.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс, yandexgpt, нейросеть