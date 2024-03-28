https://1prime.ru/20240328/yandeks-846829592.html
МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже
МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ
МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже
МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T19:57+0300
2024-03-28T19:57+0300
2024-03-28T19:58+0300
экономика
яндекс
россия
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". Срок закрытия первого этапа сделки по продаже российского "Яндекса" продлен до 30 апреля, условия будут выполнены в ближайшие недели, уточнили в компании."МКПАО "Яндекс", будущая головная компания "Яндекса", недавно стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Управление компанией и право принятия ключевых решений после закрытия сделки сохранит команда менеджеров "Яндекса"", — сказано в сообщении.Уточняется, что для управления компанией создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров.Ранее в релизе компании сообщалось, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу — МКПАО "Яндекс".
https://1prime.ru/20240327/yandeks-846739028.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_180:0:2673:1870_1920x0_80_0_0_b6eb0851fc9c7cdb7c2a01ae05ce6692.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, россия, мосбиржа
Экономика, Яндекс, РОССИЯ, Мосбиржа
МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже
МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте "Яндекса".
Срок закрытия первого этапа сделки по продаже российского "Яндекса" продлен до 30 апреля, условия будут выполнены в ближайшие недели, уточнили в компании.
"МКПАО "Яндекс", будущая головная компания "Яндекса", недавно стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Управление компанией и право принятия ключевых решений после закрытия сделки сохранит команда менеджеров "Яндекса"", — сказано в сообщении.
Уточняется, что для управления компанией создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров.
"Яндекс Маркет" планирует выпускать одежду под собственными брендами
Ранее в релизе компании сообщалось, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу — МКПАО "Яндекс".