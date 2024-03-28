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МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже

МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ

МКПАО "Яндекс" подала заявление на получение листинга на Московской бирже

МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T19:57+0300

2024-03-28T19:57+0300

2024-03-28T19:58+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже, говорится в сообщении на сайте "Яндекса". Срок закрытия первого этапа сделки по продаже российского "Яндекса" продлен до 30 апреля, условия будут выполнены в ближайшие недели, уточнили в компании."МКПАО "Яндекс", будущая головная компания "Яндекса", недавно стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Управление компанией и право принятия ключевых решений после закрытия сделки сохранит команда менеджеров "Яндекса"", — сказано в сообщении.Уточняется, что для управления компанией создан "Фонд менеджеров", который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на совете директоров и общем собрании акционеров.Ранее в релизе компании сообщалось, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу — МКПАО "Яндекс".

https://1prime.ru/20240327/yandeks-846739028.html

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