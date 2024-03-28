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Запад вновь не дал провести заседание СБ ООН по агрессии против Югославии

Запад вновь не дал провести заседание СБ ООН по агрессии против Югославии - 28.03.2024, ПРАЙМ

Запад вновь не дал провести заседание СБ ООН по агрессии против Югославии

Страны Запада вновь не дали провести запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теме агрессии против Югославии, осуществленных НАТО, передает... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T22:48+0300

2024-03-28T22:48+0300

2024-03-28T22:48+0300

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ООН, 28 мар — ПРАЙМ. Страны Запада вновь не дали провести запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теме агрессии против Югославии, осуществленных НАТО, передает корреспондент РИА Новости. Франция вновь попросила вынести на процедурное голосование повестку дня сегодняшнего заседания. За проведение заседания проголосовали РФ, Китай, Алжир, Сьерра-Леоне и еще два государства. Воздержались остальные девять стран СБ ООН, включая США, Францию, Британию. Сегодняшнее заседание Москва запросила после того, 25 марта Франция и США сорвали соответствующее заседание, назвав тему неактуальной и пожаловавшись, что повестку не согласовали с Парижем. Япония, которая является председателем, предварительно согласовывала темы. В постпредстве РФ заявили, что истинная причина срыва заключается в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии. Операция НАТО против Югославии проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок стало вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.Отмечается, что НАТО не получала одобрения СБ ООН на проведение операции. Как объясняли на Западе, местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

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