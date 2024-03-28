https://1prime.ru/20240328/yugoslaviya-846832985.html

Полянский отметил рост числа тех, кто выступает за заседание по Югославии

Полянский отметил рост числа тех, кто выступает за заседание по Югославии - 28.03.2024, ПРАЙМ

Полянский отметил рост числа тех, кто выступает за заседание по Югославии

С понедельника число членов СБ ООН, выступающих за проведение заседания по теме агрессии НАТО против Югославии, выросло вдвое. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T23:46+0300

2024-03-28T23:46+0300

2024-03-28T23:48+0300

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ООН, 28 мар — ПРАЙМ. С понедельника число членов СБ ООН, выступающих за проведение заседания по теме агрессии НАТО против Югославии, выросло вдвое. "Хотел бы поблагодарить всех тех, кто поддержал нас в ходе голосования сегодня. Нас стало гораздо больше. Значит, наши аргументы все-таки оказываются услышанными", — сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Постпред Франции при ООН вновь заявил, что тема бомбардировок Югославии является исторической, а "СБ ООН не форум для обсуждения исторических вопросов, в частности, прошлого века". "Попросту говоря, мы сегодня еще раз убедились, что Франция, Великобритания и США не желают, чтобы СБ ООН обсуждал крайне неудобный для них вопрос об агрессии против суверенного государства, а именно Югославии", — указал Полянский. Тем не менее Москва считает, что Западу крайне неудобно обсуждать в Совбезе тему агрессии против суверенной Югославии, так как за ту агрессию никто из руководства стран НАТО не был привлечен к ответственности. 25 марта Франция и США сорвали соответствующее заседание, назвав тему неактуальной и пожаловавшись, что повестку не согласовали с Парижем. Япония, которая является председателем, предварительно согласовывала темы.Операция НАТО против Югославии проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок стало вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.Отмечается, что НАТО не получала одобрения СБ ООН на проведение операции. Как объясняли на Западе, местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

https://1prime.ru/20240328/yugoslaviya-846831989.html

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мир, оон, сб оон, совбез оон, дмитрий полянский, нато