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Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте
Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте - 28.03.2024, ПРАЙМ
Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников, который... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T21:55+0300
2024-03-28T21:55+0300
2024-03-28T21:55+0300
россия
мария захарова
джон кирби
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников, который сравнил их с продавцами навоза. "В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Кирби ранее нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающим украинский след. Кирби также вспомнил дядю, который "говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", при этом представитель Белого дома сравнил с ними и российских чиновников. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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россия, мария захарова, джон кирби
РОССИЯ, Мария Захарова, Джон Кирби
Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте
Захарова после слов Кирби о навозе напомнила о фразе "вымыть рот с мылом"
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников, который сравнил их с продавцами навоза.
"В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кирби ранее нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающим украинский след. Кирби также вспомнил дядю, который "говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", при этом представитель Белого дома сравнил с ними и российских чиновников.
СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с Украиной
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.