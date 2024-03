https://1prime.ru/20240328/zakharova-846831393.html

Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте

Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте - 28.03.2024, ПРАЙМ

Захарова высмеяла оскорбительный комментарий Кирби о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников, который... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T21:55+0300

2024-03-28T21:55+0300

2024-03-28T21:55+0300

россия

мария захарова

джон кирби

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/63/842946370_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_75bf64f9135bcd184d5f32399d3e2208.jpg

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кирби в адрес российских чиновников, который сравнил их с продавцами навоза. "В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка "у кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Кирби ранее нахамил российским чиновникам, высказывающимся о теракте в "Крокусе" и допускающим украинский след. Кирби также вспомнил дядю, который "говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", при этом представитель Белого дома сравнил с ними и российских чиновников. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава РФ сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

https://1prime.ru/20240328/krokus-846825240.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, джон кирби