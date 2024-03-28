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Москва победит уже летом. Немецкие эксперты дали Киеву лишь один шанс
Москва победит уже летом. Немецкие эксперты дали Киеву лишь один шанс - 28.03.2024, ПРАЙМ
Москва победит уже летом. Немецкие эксперты дали Киеву лишь один шанс
Коридор возможностей для Киева сужен до одного реалистичного варианта - согласиться на заморозку конфликта с Россией, пишет немецкое издание Die Welt. Все... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:34+0300
2024-03-28T12:34+0300
2024-03-28T12:40+0300
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Коридор возможностей для Киева сужен до одного реалистичного варианта - согласиться на заморозку конфликта с Россией, пишет немецкое издание Die Welt. Все опрошенные журналистами военные эксперты едины в мрачных для Украины прогнозах.Один из влиятельных парламентариев в бундестаге Рольф Мютцених призвал обсудить возможность заморозки конфликта на Украине. Это вызвало бурю эмоций среди сторонников эскалации. Но если спокойно взглянуть на ситуацию, станет очевидным – это и есть самый здравый вариант, пишет автор статьи Кристоф Шильтц.Заморозка не прекратит огонь и, что очевидно, не будет означать заключения перемирия. Однако поможет Украине, как проигравшей стороне, хотя бы сохранить лицо. При таком раскладе, российские силы останутся на новых территориях, поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут приостановлены.В любом случае, у Украины нет никаких перспектив вернуть утраченные территории в этом году, подчеркивает автор. Напротив, Киеву повезет, если он сможет удержать фронт. По мнению военного эксперта Карло Масалы, до сентября Украина пройдет через "очень критическую фазу". А новых поставок вооружений не предвидится.Ситуация для Киева складывается драматично, отмечают и военные эксперты Маркус Райснер из минобороны Австрии и Дара Массикот из американского частного аналитического центра. Они прогнозируют, что ход конфликта окончательно переломится в пользу Москвы уже летом этого года, если Запад быстро не поставит значительно больше оружия.США временно прекратили поставки военной техники Украине, бюджетные средства на эти цели закончились. Для дальнейшего финансирования необходимо решение конгресса по запросу администрации президента Джо Байдена. В то же время страны Евросоюза не могут обеспечить Киев необходимым оружием. Самостоятельно преодолеть нехватку боеприпасов Украине также не может.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
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украина, сша, германия, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, поставки вооружения
Москва победит уже летом. Немецкие эксперты дали Киеву лишь один шанс
Die Welt: российско-украинский конфликт может быть заморожен в 2024 году
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Коридор возможностей для Киева сужен до одного реалистичного варианта - согласиться на заморозку конфликта с Россией, пишет немецкое издание Die Welt
. Все опрошенные журналистами военные эксперты едины в мрачных для Украины прогнозах.
Один из влиятельных парламентариев в бундестаге Рольф Мютцених призвал обсудить возможность заморозки конфликта на Украине. Это вызвало бурю эмоций среди сторонников эскалации. Но если спокойно взглянуть на ситуацию, станет очевидным – это и есть самый здравый вариант, пишет автор статьи Кристоф Шильтц.
Заморозка не прекратит огонь и, что очевидно, не будет означать заключения перемирия. Однако поможет Украине, как проигравшей стороне, хотя бы сохранить лицо. При таком раскладе, российские силы останутся на новых территориях, поставки западного оружия прекратятся, а переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО будут приостановлены.
В любом случае, у Украины нет никаких перспектив вернуть утраченные территории в этом году, подчеркивает автор. Напротив, Киеву повезет, если он сможет удержать фронт. По мнению военного эксперта Карло Масалы, до сентября Украина пройдет через "очень критическую фазу". А новых поставок вооружений не предвидится.
FT: Киев хочет создать оборонительный рубеж подобный российскому
Ситуация для Киева складывается драматично, отмечают и военные эксперты Маркус Райснер из минобороны Австрии и Дара Массикот из американского частного аналитического центра. Они прогнозируют, что ход конфликта окончательно переломится в пользу Москвы уже летом этого года, если Запад быстро не поставит значительно больше оружия.
США временно прекратили поставки военной техники Украине, бюджетные средства на эти цели закончились. Для дальнейшего финансирования необходимо решение конгресса по запросу администрации президента Джо Байдена. В то же время страны Евросоюза не могут обеспечить Киев необходимым оружием. Самостоятельно преодолеть нехватку боеприпасов Украине также не может.
Шольц заявил об увеличении поставок вооружения Украине