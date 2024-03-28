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Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - 28.03.2024, ПРАЙМ
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:53+0300
2024-03-28T17:53+0300
2024-03-28T18:04+0300
политика
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президентские выборы на украине
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера. "Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал Лавров.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве."Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", — заявил тогда Небензя.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
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украина, россия, президентские выборы на украине, владимир зеленский, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Лавров: 21 мая, возможно, нам и не потребуется признавать Зеленского
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал Лавров.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
"Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", — заявил тогда Небензя.
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Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.