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Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - 28.03.2024, ПРАЙМ
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:53+0300
2024-03-28T18:04+0300
политика
украина
россия
президентские выборы на украине
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера. "Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал Лавров.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве."Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", — заявил тогда Небензя.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
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украина, россия, президентские выборы на украине, владимир зеленский, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, президентские выборы на Украине, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
17:53 28.03.2024 (обновлено: 18:04 28.03.2024)
 
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Лавров: 21 мая, возможно, нам и не потребуется признавать Зеленского

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал Лавров.
Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве.
"Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", — заявил тогда Небензя.
#Совет Безопасности ООН
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12 февраля, 23:17
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.
 
ПолитикаУКРАИНАРОССИЯпрезидентские выборы на УкраинеВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
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