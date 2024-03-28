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Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - 28.03.2024, ПРАЙМ

Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:53+0300

2024-03-28T17:53+0300

2024-03-28T18:04+0300

политика

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президентские выборы на украине

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, в этот день уже и не потребуется признавать его в качестве украинского лидера. "Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал Лавров.Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимен, поэтому России непонятно, с кем вести переговоры в Киеве."Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", — заявил тогда Небензя.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.

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украина, россия, президентские выборы на украине, владимир зеленский, сергей лавров