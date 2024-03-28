https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846830429.html

СМИ: Зеленский решил помочь США с рекламой американского оружия

СМИ: Зеленский решил помочь США с рекламой американского оружия - 28.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский решил помочь США с рекламой американского оружия

Владимир Зеленский решил помочь с рекламой американского оружия и заявил, что производство Штатами оружия для Украины способствует огромному спросу на... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T20:46+0300

2024-03-28T20:46+0300

2024-03-28T20:46+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

вооружение

сша

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил помочь с рекламой американского оружия и заявил, что производство Штатами оружия для Украины способствует огромному спросу на американский ВПК. "Это производство... это также, прошу прощения, реклама. Всё это оружие и вооружения стали дорогостоящими... Существует огромный спрос в мире на все виды (оружия — прим. ред.), которые США производят или на производство которых выдают разрешение... Такого никогда раньше не было", — отметил Зеленский в интервью телеканалу CBS News. Он также указал на то, что переданные Киеву ЗРК Patriot были доставлены не из США, а из других стран. Средства на подобные вооружения в свою очередь уходят в эти страны и в США. Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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украина, владимир зеленский, вооружение, сша