https://1prime.ru/20240328/zelenskiy-846831543.html

СМИ: Зеленский пугает США и Европу российскими ракетами

СМИ: Зеленский пугает США и Европу российскими ракетами - 28.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский пугает США и Европу российскими ракетами

Владимир Зеленский заявил, что в США и Европе пока "нет войны", но она очень скоро может там начаться, и к ним будут "прилетать российские ракеты". | 28.03.2024, ПРАЙМ

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украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что в США и Европе пока "нет войны", но она очень скоро может там начаться, и к ним будут "прилетать российские ракеты". "Войны в США нет, но она может очень скоро прийти. И в Европу, и в США... Пока российские ракеты не долетают до США, но завтра они могут долететь в любую страну. Если в Европу придет Путин, его армия, то граждане США будут защищать целую Европу", — сказал Зеленский в интервью телеканалу CBS News. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с НАТО, добавив, что это просто бред. Ранее в четверг Владимир Зеленский заявил телеканалу CBS News, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год.Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://1prime.ru/20240327/argentina-846775004.html

украина

сша

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украина, владимир зеленский, сша, европа