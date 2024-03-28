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Раскрыта динамика стоимости московского жилья в валюте

Раскрыта динамика стоимости московского жилья в валюте - 28.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика стоимости московского жилья в валюте

Жилье на вторичном рынке Москвы за последние десять лет подорожало в полтора раза в рублях, но подешевело на 30-40% в долларах и евро, рассказали РИА... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T05:59+0300

2024-03-28T05:59+0300

2024-03-28T05:59+0300

недвижимость

жилье

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Жилье на вторичном рынке Москвы за последние десять лет подорожало в полтора раза в рублях, но подешевело на 30-40% в долларах и евро, рассказали РИА Недвижимость эксперты. По данным гендиректора агентства недвижимости ЦДН Анатолия Пысина, в конце 2014 года в столице средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья составляла 189,5 тысячи рублей, что было эквивалентно 3,9 тысячи долларов и 3,1 тысячи евро. В феврале 2024 года средняя цена "квадрата" достигла 275 тысяч рублей, что, с учетом текущего курса, соответствует трем тысячам долларов, или 2,8 тысячи евро. То есть средние цены на квартиры за десять лет в рублях выросли на 45%, а в валюте снизились примерно на 15-30%. По данным аналитического центра "Инком-Недвижимость", средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве с 2014 года выросла на 54% в рублях, но снизилась на 41% в долларах и на 25% в евро. "Отдельные объекты в валюте за десять лет подешевели даже больше. Например, мы продавали квартиру в районе Бутово за 7,5 миллиона рублей, что равнялось примерно 210 тысячам долларов. Сегодня объект с теми же характеристиками стоит порядка 9,5 миллиона рублей, то есть примерно 100 тысяч долларов", - привел пример Пысин. Что касается стоимости московских новостроек, то десять лет назад квадратный метр такого жилья стоил в среднем 89,6 тысячи рублей, или около 2,5 тысячи долларов и 1,8 тысячи евро, привел данные управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Сейчас же, по его словам, средняя цена "квадрата" на первичном рынке Москвы достигла 450,6 тысячи рублей, или 4,9 тысячи долларов и 4,5 тысячи евро. То есть стоимость квартир в рублях за это время выросла в пять раз, в долларах – в два раза, в евро – в два с половиной раза. Вместе с тем российский рынок недвижимости с 2009 года практически полностью перешел в рублевый эквивалент: и продавцы, и покупатели, и риелторы в оценке объектов и расчетах не привязываются к курсу валюты. Так что стоимость жилья в долларах и евро напрямую не оказывает влияния на рынок и цену квадратного метра в стране, отметил Пысин. При этом, добавил он, такой показатель имеет значение для тех, кто продает жилье в России с целью приобрести что-то за рубежом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, жилье