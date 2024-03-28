https://1prime.ru/20240328/zhile-846816240.html

Минстрой пересмотрел цены на жилье в России

Минстрой пересмотрел цены на жилье в России - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минстрой пересмотрел цены на жилье в России

Минстрой России согласовал новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на второй квартал 2024 года, что привело к повышению цен на квартиры в... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:01+0300

2024-03-28T15:01+0300

2024-03-28T15:06+0300

россия

недвижимость

минстрой рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минстрой России согласовал новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на второй квартал 2024 года, что привело к повышению цен на квартиры в некоторых регионах.Соответствующий приказ опубликован на сайте Мнистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Отмечается, что сильнее всего цены за квадратный метр выросли на Алтае и Еврейской автономной области, до 131 тысячи рублей и 100 тысяч соответственно.Тем не менее, цены в Тульской, Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, Тыве и Якутии показали небольшое снижение. В Петербурге же показатель остался на прежнем уровне и равен 165 тысячам рублей за "квадрат".Так, максимальная стоимость зафиксирована в Москве — 175 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 165 тысяч и Приморском крае — 160 тысяч рублей. Минимальный показатель демонстрирует Кабардино-Балкария, где квадраный метр жилья стоит 46,16 тысячи рублей.Однако, как упомянули в Минстрое, для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя расчетная стоимость квадратного метра может быть скорректирована в меньшую сторону.

https://1prime.ru/20240328/zhile-846799606.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, минстрой рф