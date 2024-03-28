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Минстрой пересмотрел цены на жилье в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Минстрой пересмотрел цены на жилье в России
Минстрой пересмотрел цены на жилье в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
Минстрой пересмотрел цены на жилье в России
Минстрой России согласовал новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на второй квартал 2024 года, что привело к повышению цен на квартиры в... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T15:01+0300
2024-03-28T15:06+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минстрой России согласовал новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на второй квартал 2024 года, что привело к повышению цен на квартиры в некоторых регионах.Соответствующий приказ опубликован на сайте Мнистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.Отмечается, что сильнее всего цены за квадратный метр выросли на Алтае и Еврейской автономной области, до 131 тысячи рублей и 100 тысяч соответственно.Тем не менее, цены в Тульской, Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, Тыве и Якутии показали небольшое снижение. В Петербурге же показатель остался на прежнем уровне и равен 165 тысячам рублей за "квадрат".Так, максимальная стоимость зафиксирована в Москве — 175 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 165 тысяч и Приморском крае — 160 тысяч рублей. Минимальный показатель демонстрирует Кабардино-Балкария, где квадраный метр жилья стоит 46,16 тысячи рублей.Однако, как упомянули в Минстрое, для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя расчетная стоимость квадратного метра может быть скорректирована в меньшую сторону.
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россия, недвижимость, минстрой рф
РОССИЯ, Недвижимость, Минстрой РФ
15:01 28.03.2024 (обновлено: 15:06 28.03.2024)
 
Минстрой пересмотрел цены на жилье в России

Минстрой предложил увеличить стоимость жилья в большинстве регионов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Минстрой России согласовал новые показатели средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на второй квартал 2024 года, что привело к повышению цен на квартиры в некоторых регионах.
Соответствующий приказ опубликован на сайте Мнистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Отмечается, что сильнее всего цены за квадратный метр выросли на Алтае и Еврейской автономной области, до 131 тысячи рублей и 100 тысяч соответственно.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
Раскрыта динамика стоимости московского жилья в валюте
05:59
Тем не менее, цены в Тульской, Ямало-Ненецком автономных округах, Севастополе, Тыве и Якутии показали небольшое снижение. В Петербурге же показатель остался на прежнем уровне и равен 165 тысячам рублей за "квадрат".
Так, максимальная стоимость зафиксирована в Москве — 175 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 165 тысяч и Приморском крае — 160 тысяч рублей. Минимальный показатель демонстрирует Кабардино-Балкария, где квадраный метр жилья стоит 46,16 тысячи рублей.
Однако, как упомянули в Минстрое, для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя расчетная стоимость квадратного метра может быть скорректирована в меньшую сторону.
 
РОССИЯНедвижимостьМинстрой РФ
 
 
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