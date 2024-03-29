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В ШОС назвали сроки создания дорожной карты по расчетам в нацвалютах

В ШОС назвали сроки создания дорожной карты по расчетам в нацвалютах - 29.03.2024, ПРАЙМ

В ШОС назвали сроки создания дорожной карты по расчетам в нацвалютах

На создание дорожной карты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по переходу на расчеты в национальных валютах может потребоваться три-четыре года, заявил | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:50+0300

2024-03-29T13:50+0300

2024-03-29T13:50+0300

экономика

шос

расчеты в нацвалютах

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. На создание дорожной карты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по переходу на расчеты в национальных валютах может потребоваться три-четыре года, заявил РИА Новости на сессии Международного экономического форума государств- участников СНГ заместитель генерального секретаря организации Сохаил Хан. В апреле 2023 года сообщалось о том, что в рамках ШОС разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах. "Уже с прошлого года идут регулярные встречи. Прошло уже пять или шесть встреч экспертов, представителей госбанков и министерств финансов. Они проводят аналитику, у них есть три-четыре года, чтобы все это закончить, они знают, что надо делать", — сказал Хан."Мы очень удовлетворены их работой и надеемся, что что-то появится на этом направлении. Это от экспертов зависит. Самое важное - клиринговая система, как она будет работать", — добавил он. ШОС— международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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шос, расчеты в нацвалютах