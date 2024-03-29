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Альфа-банк вместе с "Алросой" запустил новый финансовый инструмент

Альфа-банк вместе с "Алросой" запустил новый финансовый инструмент - 29.03.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк вместе с "Алросой" запустил новый финансовый инструмент

Альфа-банк совместно с алмазодобывающей компанией "Алроса" дали старт цифровым финансовым активам с гарантированной валютной доходностью — "цифровым каратам",... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T15:06+0300

2024-03-29T15:06+0300

2024-03-29T15:06+0300

россия

альфа-банк

алроса

финансовый инструмент

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Альфа-банк совместно с алмазодобывающей компанией "Алроса" дали старт цифровым финансовым активам с гарантированной валютной доходностью — "цифровым каратам", сообщается в пресс-релизе банка. "Альфа-банк совместно с "Алросой", лидером мировой алмазодобывающей отрасли, дали старт цифровым финансовым активам (ЦФА), привязанным к продажам крупных редких бриллиантов инвестиционного класса с гарантированной валютной доходностью. Новый инструмент "цифровые караты" запущен на блокчейн-платформе "А-Токен" Альфа-банка. Средняя ожидаемая доходность в иностранной валюте — до 8% на горизонте до года", — говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, базовым активом в первом таком продукте стал желтый бриллиант весом 11,49 карата. Как уточняет банк, "цифровые караты" позволяют инвесторам участвовать в прибыли от будущей продажи бриллианта, предоставляя сниженный порог входа в инвестиции — цена за один ЦФА составляет 8,302 тысячи долларов. Общий объем эмиссии составил 70 ЦФА, или 70% от стоимости бриллианта. Оставшиеся 30% сохраняются в собственности "Алросы". ЦФА выпускается на год с возможностью досрочного погашения со стороны эмитента в случае, если бриллиант будет продан до истечения года. Сейчас продукт "цифровые караты" доступен только клиентам "А-Клуба", закрытого делового сообщества Альфа-банка. В дальнейшем он может быть распространен на более широкий круг инвесторов. "Цифровые караты" "Алросы" являются передовым продуктом в своем роде и становятся логичным этапом развития инвестиций в реальные активы, такие как бриллианты. Интерес к этим активам растет - только за 2023 год количество сделок с инвестиционными бриллиантами выросло в 2,3 раза. Бриллианты инвестиционного класса традиционно рассматриваются инвесторами как защитный инструмент с наилучшим соотношением дохода к волатильности", — прокомментировала руководитель программы Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева. Как также уточняет банк, сама платформа "А-Токен" имеет с ним прямую интеграцию в качестве расчетно-клирингового агента. Это позволяет моментально осуществлять операции, проводить расчеты с инвесторами и выполнять функцию налогового агента для физических лиц. Альфа-банк выпустил 98 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 49,6 миллиарда рублей, что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 70 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20240328/almazy-846830249.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, альфа-банк, алроса, финансовый инструмент