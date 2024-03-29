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Весна припозднилась: рынок "расцветет" в апреле - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Весна припозднилась: рынок "расцветет" в апреле
Весна припозднилась: рынок "расцветет" в апреле - 29.03.2024, ПРАЙМ
Весна припозднилась: рынок "расцветет" в апреле
В марте было нервно и волатильно на фоне жесткой геополитики и теракта. Индекс Мосбиржи резко падал, а рубль снижался на минимумы 2024 г., к 93,5. Но по итогам... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:50+0300
2024-03-29T09:50+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
акции
?1711695015
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В марте было нервно и волатильно на фоне жесткой геополитики и теракта. Индекс Мосбиржи резко падал, а рубль снижался на минимумы 2024 г., к 93,5. Но по итогам месяца все нормализовалось, и наши ожидания полностью оправдались — индекс закрывает период выше 3300 п., а рубль несет небольшие потери по меркам вызовов, с которыми столкнулась наша страна. В последний день месяца доллар на 92,5.В апреле индекс легко может переписать годовые максимумы на 3340 п. и двинуть уже на двухлетние вершины. Дивидендный фактор очень значим в курсе бумаг. А рубль в апреле сохранит свою относительную стабильность на фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, и доллар вряд ли покинет диапазон многомесячной консолидации 93,5–87,5.В марте фаворитами были ИТ-бумаги, большинство акций высокотехнологичного и телекоммуникационного секторов прибавили десятки процентов и обновили свои многолетние и даже исторические максимумы. Кейсы Яндекса, Ozon, Группы Позитив, Группы Астра, ЭсЭфАй и Ростелекома очень показательны. В апреле может прийти черед активно расти бумагам финансового сектора — Сбер, ВТБ, ТКС. Есть дивидендная интрига и в Газпроме.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Акции
09:50 29.03.2024
 

Весна припозднилась: рынок "расцветет" в апреле

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В марте было нервно и волатильно на фоне жесткой геополитики и теракта. Индекс Мосбиржи резко падал, а рубль снижался на минимумы 2024 г., к 93,5. Но по итогам месяца все нормализовалось, и наши ожидания полностью оправдались — индекс закрывает период выше 3300 п., а рубль несет небольшие потери по меркам вызовов, с которыми столкнулась наша страна. В последний день месяца доллар на 92,5.
В апреле индекс легко может переписать годовые максимумы на 3340 п. и двинуть уже на двухлетние вершины. Дивидендный фактор очень значим в курсе бумаг. А рубль в апреле сохранит свою относительную стабильность на фоне жесткой ДКП ЦБ и нормативов репатриации выручки экспортеров, и доллар вряд ли покинет диапазон многомесячной консолидации 93,5–87,5.
В марте фаворитами были ИТ-бумаги, большинство акций высокотехнологичного и телекоммуникационного секторов прибавили десятки процентов и обновили свои многолетние и даже исторические максимумы. Кейсы Яндекса, Ozon, Группы Позитив, Группы Астра, ЭсЭфАй и Ростелекома очень показательны. В апреле может прийти черед активно расти бумагам финансового сектора — Сбер, ВТБ, ТКС. Есть дивидендная интрига и в Газпроме.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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