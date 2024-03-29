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Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 29.03.2024, ПРАЙМ

Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:08+0300

2024-03-29T11:08+0300

2024-03-29T11:11+0300

происшествия

крокус сити холл

теракт

арест

басманный суд

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде.До этого арест обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы. Выходцы из Таджикистана содержатся в СИЗО с 25 марта. У братьев Исломовых (Аминчон и Диловар) есть гражданство России, им предъявили обвинения в терроризме. Их отец Исроил на момент ареста был подозреваемым. Все трое отрицают вину.Касимов – индивидуальный предприниматель, владелец кафе, сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Его родственники настаивают на его непричастности к произошедшей трагедии.Всего в течение недели после теракта Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли здание. По данным на 29 марта, погибшими числятся 144 человека.

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крокус сити холл, теракт, арест, басманный суд