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Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - 29.03.2024, ПРАЙМ
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:08+0300
2024-03-29T11:11+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
арест
басманный суд
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде.До этого арест обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы. Выходцы из Таджикистана содержатся в СИЗО с 25 марта. У братьев Исломовых (Аминчон и Диловар) есть гражданство России, им предъявили обвинения в терроризме. Их отец Исроил на момент ареста был подозреваемым. Все трое отрицают вину.Касимов – индивидуальный предприниматель, владелец кафе, сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Его родственники настаивают на его непричастности к произошедшей трагедии.Всего в течение недели после теракта Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу.Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли здание. По данным на 29 марта, погибшими числятся 144 человека.
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крокус сити холл, теракт, арест, басманный суд
Происшествия, Крокус сити холл, теракт, арест, Басманный суд
11:08 29.03.2024 (обновлено: 11:11 29.03.2024)
 
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Третья жалоба на арест по делу о теракте в "Крокусе" поступила от Касимова

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В Басманный суд Москвы поступила жалоба на арест Алишера Касимова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе", сообщили РИА Новости в суде.
До этого арест обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы. Выходцы из Таджикистана содержатся в СИЗО с 25 марта. У братьев Исломовых (Аминчон и Диловар) есть гражданство России, им предъявили обвинения в терроризме. Их отец Исроил на момент ареста был подозреваемым. Все трое отрицают вину.
Касимов – индивидуальный предприниматель, владелец кафе, сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Его родственники настаивают на его непричастности к произошедшей трагедии.
Всего в течение недели после теракта Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу.
Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли здание. По данным на 29 марта, погибшими числятся 144 человека.
Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл
Первый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияКрокус сити холлтерактарестБасманный суд
 
 
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