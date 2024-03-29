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В Красноярске подготовят мастер-планы по развитию Арктики
В Красноярске подготовят мастер-планы по развитию Арктики - 29.03.2024, ПРАЙМ
В Красноярске подготовят мастер-планы по развитию Арктики
Главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, крупных предприятий приняли участие в заседании... | 29.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, крупных предприятий приняли участие в заседании рабочей группы по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны региона. Об этом говорится в публикации на официальном портале Красноярского края.Отмечается, что заседание прошло под председательством заместителя губернатора региона Валерия Семенова.В публикации напоминают, что эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий завершили первый этап разработки мастер-планов по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки и Диксона на долгосрочный период. Разработчики провели встречи с жителями, интервью, социологические опросы, анализируя видение населения дальнейшего развития регионов. "Задача перед нашим регионом стоит очень ответственная – определить перспективы развития опорных арктических населенных пунктов Красноярского края. Напомню, что мастер-планы по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарка и Диксон разрабатываются по прямому поручению Президента России", - сказал Семенов.На основе исследования эксперты представили несколько сценариев по каждому населенному пункту, направленные на улучшение жизни северян, подчеркивается в публикации. По мнению одного из ученых, Норильск может стать научным и образовательным центром Арктики, Диксон – центром по изучению региона и вечной мерзлоты, а Игарка – крупным транспортно-логистическим центром российской Арктической зоны. далее планы наполнят конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов."В ближайшее время эти документы мы представим на обсуждение коллегам из федеральных органов власти. Ну, а конечная цель разработки мастер-планов – создание благоприятных условий для проживания и работы в Арктике", - заключил Семенов.
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АРКТИКА, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Новости
В Красноярске подготовят мастер-планы по развитию Арктики
Власти Красноярского края предложили мастер-планы для развития населенных пунктов Арктики
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти Красноярского края, крупных предприятий приняли участие в заседании рабочей группы по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны региона. Об этом говорится в публикации на официальном портале Красноярского края.
Отмечается, что заседание прошло под председательством заместителя губернатора региона Валерия Семенова.
В публикации напоминают, что эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий завершили первый этап разработки мастер-планов по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки и Диксона на долгосрочный период. Разработчики провели встречи с жителями, интервью, социологические опросы, анализируя видение населения дальнейшего развития регионов.
"Задача перед нашим регионом стоит очень ответственная – определить перспективы развития опорных арктических населенных пунктов Красноярского края. Напомню, что мастер-планы по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарка и Диксон разрабатываются по прямому поручению Президента России", - сказал Семенов.
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На основе исследования эксперты представили несколько сценариев по каждому населенному пункту, направленные на улучшение жизни северян, подчеркивается в публикации. По мнению одного из ученых, Норильск может стать научным и образовательным центром Арктики, Диксон – центром по изучению региона и вечной мерзлоты, а Игарка – крупным транспортно-логистическим центром российской Арктической зоны. далее планы наполнят конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов.
"В ближайшее время эти документы мы представим на обсуждение коллегам из федеральных органов власти. Ну, а конечная цель разработки мастер-планов – создание благоприятных условий для проживания и работы в Арктике", - заключил Семенов.