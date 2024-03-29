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Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме - 29.03.2024, ПРАЙМ

Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

Задание на осенний призыв в российскую армию было выполнено в полном объеме, на службу были призваны 130 тысяч человек, сообщил замначальника главного... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:50+0300

2024-03-29T11:50+0300

2024-03-29T11:51+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Задание на осенний призыв в российскую армию было выполнено в полном объеме, на службу были призваны 130 тысяч человек, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский."Прежде всего, подведу итоги предыдущего осеннего призыва. Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек. Как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. Во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек", - сказал он.Успешно прошел призыв в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и Москве, отметил он.Цимлянский также добавил, что в рамках весеннего призыва новобранцев не будут направлять в регионы, где проходит спецоперация. Весенний призыв в армию начнется 1 апреля, а отправка призывников с пунктов сбора будет производиться с 15 апреля. Призыв будет проходить во всех регионах России, за исключением некоторых районов Крайнего Севера.Кроме того, отмечается, что все граждане, направляемые на службу, получали необходимую сумму довольствия в пунктах сбора, а для перевозки военнослужащих использовалось около 200 рейсов гражданской авиации и 14 рейсов военной авиации. Во время длительных переездов призывникам предоставлялось питание в специальных вагонах-ресторанах.Цимлянский также подчеркнул, что с 16 апреля начнет работу прямая телефонная линия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ по вопросам призыва граждан на военную службу. Специалисты будут давать разъяснения и ответы на вопросы, связанные с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по московскому времени.

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россия, вс россии, осенний призыв, новости