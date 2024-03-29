https://1prime.ru/20240329/atomenergoprom-846871394.html

"Атомэнергопром" оценил влияние санкций на работу "Росатома"

"Атомэнергопром" оценил влияние санкций на работу "Росатома" - 29.03.2024, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" оценил влияние санкций на работу "Росатома"

Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию,... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:30+0300

2024-03-29T17:30+0300

2024-03-29T17:48+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2023 год."По состоянию на дату выпуска отчетности... введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую обществом деятельности", - говорится в документе."Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.Замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей маловероятно, отмечается также в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) по РСБУ за 2023 год."Вероятность введения политически-мотивированных ограничений, существенно влияющих на деятельность общества на основных рынках сбыта урановой продукции, оценивается как низкая, а встречных российских экспортных ограничений как крайне низкая, стремящаяся к нулевой", - говорится в документе."Характерный для мирового уранового рынка в основном долгосрочный характер контрактов и длительность производственно-логистического цикла изготовления ядерного топлива делают маловероятным замещение поставок организаций общества без создания угрозы для энергетической безопасности стран-покупателей урановой продукции", - поясняется в отчетности."Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

https://1prime.ru/20240329/rosatom-846840498.html

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россия, атомэнергопром, новости