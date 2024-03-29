Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения - 29.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240329/aviasoobschenie-846850079.html
Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения
Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения - 29.03.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения
Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T13:43+0300
2024-03-29T13:49+0300
россия
кндр
авиасообщение
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/51/842675105_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_726bba27bddc768360ab3e66e596e6b3.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов."Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр.Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов.В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер.Заседание межправкомиссии РФ-КНДР пройдет в Москве в четвёртом квартале этого года, добавил он.Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье.Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.
https://1prime.ru/20240312/georgia-846220102.html
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84267/51/842675105_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_376be28a60e78b702a35427e5868ac9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кндр, авиасообщение
РОССИЯ, КНДР, авиасообщение
13:43 29.03.2024 (обновлено: 13:49 29.03.2024)
 
Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения

Козлов: РФ и КНДР выразили готовность запустить прямые чартерные рейсы между странами

© пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
© пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.
"Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр.
Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов.
В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер.
Заседание межправкомиссии РФ-КНДР пройдет в Москве в четвёртом квартале этого года, добавил он.
Флаг Грузии
В Тбилиси отказались запрещать авиасообщение Россией
12 марта, 16:21
Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье.
Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.
 
РОССИЯКНДРавиасообщение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала