https://1prime.ru/20240329/aviasoobschenie-846850079.html

Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения

Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения - 29.03.2024, ПРАЙМ

Россия и КНДР обсудили возобновление прямого авиасообщения

Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T13:43+0300

2024-03-29T13:43+0300

2024-03-29T13:49+0300

россия

кндр

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Делегации России и КНДР обсудили вопросы прямого авиасообщения между странами в ходе переговоров в Москве, стороны готовы к возобновлению чартерных рейсов для туристических групп, сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов."Тема обсуждалась, Россия и КНДР готовы к возобновлению авиасообщения. Будут формироваться турпотоки и под них будут открываться чартерные рейсы", - рассказал министр.Козлов добавил, что в настоящее время речь идет о возобновлении чартерных, но не регулярных рейсов.В министерстве уточнили, что три чартерных рейса, на которых российские туристические группы ранее добирались до КНДР, носили пробный характер.Заседание межправкомиссии РФ-КНДР пройдет в Москве в четвёртом квартале этого года, добавил он.Девятого февраля в КНДР отправилась первая после четырехлетнего пандемийного перерыва туристическая группа из РФ. Гости посетили Пхеньян и северокорейский горнолыжный курорт Масикрён. В состав туристической группы вошли 98 жителей Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также представители региональных и федеральных СМИ. Также в составе группы в КНДР побывали воспитанники краевой спортивной школы олимпийского резерва из приморского Арсеньева, которые провели на горнолыжном курорте учебно-тренировочные сборы. В понедельник группа вернулась в Приморье.Делегация КНДР прибыла в Москву 27 марта и пробудет в столице несколько дней. Ранее посольство РФ в КНДР сообщило, что целью поездки северокорейских представителей является подведение промежуточных итогов работы последней сессии межправительственной комиссии и подготовки очередного заседания. Комиссию с российской стороны возглавляет глава Минприроды Александр Козлов.

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россия, кндр, авиасообщение