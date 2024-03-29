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Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона

Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона - 29.03.2024, ПРАЙМ

Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона

Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T11:04+0300

2024-03-29T11:04+0300

2024-03-29T11:04+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Комиссии Госсовета одобрили паспорт третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщал Кремль 27 марта. Стоимость проекта при этом не называлась. Замминистра транспорта РФ Иванов ранее говорил, что реализация третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 миллионов тонн оценивается в 2,7 триллиона рублей."Предварительная - 3,7 (триллиона рублей - ред.)", - ответил Иванов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос об актуальной оценке стоимости реализации третьего этапа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн пояснил, почему она составляет 3,7 триллиона рублей вместо заявляемых ранее 2,7 триллиона рублей. "Была увеличена (плановая - ред.) провозная способность до 270 (миллионов тонн - ред.). Раньше мы рассматривали параметры Восточного полигона до 210-255 (миллиона тонн - ред.)", - сказал Иванов.Он также добавил, что в ближайшее время ожидается распоряжение правительства РФ по третьему этапу Восточного полигона. "Там все параметры будут отражены. Но эти параметры предварительные, потом будут уточняться", - пояснил замминистра.РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу.Ранее в компании отмечали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн.

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