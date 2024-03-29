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Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона
Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона - 29.03.2024, ПРАЙМ
Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона
Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T11:04+0300
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2024-03-29T11:04+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Комиссии Госсовета одобрили паспорт третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщал Кремль 27 марта. Стоимость проекта при этом не называлась. Замминистра транспорта РФ Иванов ранее говорил, что реализация третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 миллионов тонн оценивается в 2,7 триллиона рублей."Предварительная - 3,7 (триллиона рублей - ред.)", - ответил Иванов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос об актуальной оценке стоимости реализации третьего этапа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн пояснил, почему она составляет 3,7 триллиона рублей вместо заявляемых ранее 2,7 триллиона рублей. "Была увеличена (плановая - ред.) провозная способность до 270 (миллионов тонн - ред.). Раньше мы рассматривали параметры Восточного полигона до 210-255 (миллиона тонн - ред.)", - сказал Иванов.Он также добавил, что в ближайшее время ожидается распоряжение правительства РФ по третьему этапу Восточного полигона. "Там все параметры будут отражены. Но эти параметры предварительные, потом будут уточняться", - пояснил замминистра.РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу.Ранее в компании отмечали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн.
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бам, строительство, стоимость, новости
БАМ, строительство, стоимость, Новости
Стала известна стоимость третьего этапа развития Восточного полигона
Третий этап БАМа-Транссиба с провозной способностью 270 млн тонн оценен в 3,7 трлн руб
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Комиссии Госсовета одобрили паспорт третьего этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщал Кремль 27 марта. Стоимость проекта при этом не называлась. Замминистра транспорта РФ Иванов ранее говорил, что реализация третьего этапа развития Восточного полигона с увеличением провозной способности к 2032 году до 255 миллионов тонн оценивается в 2,7 триллиона рублей.
"Предварительная - 3,7 (триллиона рублей - ред.)", - ответил Иванов в кулуарах заседания итоговой коллегии Минтранса РФ на вопрос об актуальной оценке стоимости реализации третьего этапа.
Он пояснил, почему она составляет 3,7 триллиона рублей вместо заявляемых ранее 2,7 триллиона рублей. "Была увеличена (плановая - ред.) провозная способность до 270 (миллионов тонн - ред.). Раньше мы рассматривали параметры Восточного полигона до 210-255 (миллиона тонн - ред.)", - сказал Иванов.
Он также добавил, что в ближайшее время ожидается распоряжение правительства РФ по третьему этапу Восточного полигона. "Там все параметры будут отражены. Но эти параметры предварительные, потом будут уточняться", - пояснил замминистра.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу.
Ранее в компании отмечали, что для достижения провозной способности Восточного полигона к 2032 году не менее 255 миллионов тонн в год необходимо строительство новых инженерных сооружений: второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур. Компания осенью 2023 года заключила договор о совместной реализации этих проектов с Газпромбанком и "Бамтоннельстрой-Мостом" ("БТС-Мост"). Их стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей.
Первый вице-премьер РФ и глава совета директоров РЖД Андрей Белоусов сообщал в феврале 2024 года, что не позднее 2035 года планируется увеличение провозной способности Восточного полигона до 270 миллионов тонн.
РЖД завершили модернизацию четырех объектов БАМа в Амурской области