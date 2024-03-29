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ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж - 29.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж: они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно, в... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:41+0300

2024-03-29T10:41+0300

2024-03-29T11:05+0300

банк россии

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж: они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно, в частности россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в месяц перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте, сообщил регулятор."Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно. Граждане России и физические лица - нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - сказано в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов - за месяц не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции. Физические лица - нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.Кроме того, ЦБ сохранил запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц - нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. "Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - указал регулятор.

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россия, банк