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Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла
Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла - 29.03.2024, ПРАЙМ
Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 1,64%, следует из данных ЦБ РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:37+0300
2024-03-29T16:37+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 1,64%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 марта составил 99,422 триллиона рублей против 97,817 триллиона на 1 февраля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,605 триллиона рублей.
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россия, денежная масса, новости
Банк России, РОССИЯ, денежная масса, Новости
16:37 29.03.2024
 
Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла

Денежная масса РФ в национальном определении в феврале выросла на 1,6%, до 99,4 трлн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 1,64%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 марта составил 99,422 триллиона рублей против 97,817 триллиона на 1 февраля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,605 триллиона рублей.
 
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