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Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла

Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла - 29.03.2024, ПРАЙМ

Денежная масса России в национальном определении в феврале выросла

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 1,64%, следует из данных ЦБ РФ. | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:37+0300

2024-03-29T16:37+0300

2024-03-29T16:37+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в феврале увеличился на 1,64%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 марта составил 99,422 триллиона рублей против 97,817 триллиона на 1 февраля 2024 года. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,605 триллиона рублей.

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россия, денежная масса, новости