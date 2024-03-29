https://1prime.ru/20240329/banknoty-846869004.html

В России выросло количество банкнот в обращении

В России выросло количество банкнот в обращении - 29.03.2024, ПРАЙМ

В России выросло количество банкнот в обращении

Количество банкнот в обращении увеличилось в РФ за 2023 год на 0,8 миллиарда листов, количество монет – на 0,9 миллиарда штук, по состоянию на 1 января 2024... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:04+0300

2024-03-29T17:04+0300

2024-03-29T17:04+0300

банк россии

банкноты

https://cdnn.1prime.ru/img/84116/99/841169999_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_f8dc1399f98a0f7960728632be9ab724.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество банкнот в обращении увеличилось в РФ за 2023 год на 0,8 миллиарда листов, количество монет – на 0,9 миллиарда штук, по состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков на сумму около 18,43 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. "За 2023 год количество банкнот в обращении увеличилось на 0,8 миллиарда листов, количество монеты (без учета монеты из драгоценных металлов) – на 0,9 миллиарда кружков", - сказано в отчете. Регулятор также отмечает, что в купюрном составе наличной денежной массы удельный вес банкнот номиналом 5000 рублей за 2023 год увеличился с 84,0% до 86,4%. Одновременно доля банкнот номиналом 1000 рублей сократилась с 9,1% до 7,6%. Изменения удельных весов банкнот остальных номиналов не превысили 1%. ЦБ также сообщает, что наличный денежный оборот, проходящий через подразделения Банка России и кредитные организации, в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 13,7% и составил 123,8 триллиона рублей (в 2022 году – 108,9 триллиона рублей). В 2023 году выпуск наличных денег в обращение составил 2,038 триллиона рублей, в том числе примерно 2,035 триллиона – банкноты, 3,2 миллиарда рублей – монета. По состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков Банка России, включая монету из драгоценных металлов, на сумму около 18,43 триллиона рублей, в том числе банкнот на сумму примерно 18,304 триллиона рублей (8,2 миллиарда листов), монеты на сумму 125,9 миллиарда рублей (72,2 миллиарда кружков), монеты из драгоценных металлов на сумму 0,5 миллиарда рублей. В общей сумме наличных денег банкноты составили 99,3%, монета – 0,7%. В общем количестве денежных знаков банкноты составили 10,2%, монета – 89,8%.

https://1prime.ru/20240310/846121850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банкноты