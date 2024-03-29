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В России выросло количество банкнот в обращении - 29.03.2024, ПРАЙМ
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В России выросло количество банкнот в обращении
В России выросло количество банкнот в обращении - 29.03.2024, ПРАЙМ
В России выросло количество банкнот в обращении
Количество банкнот в обращении увеличилось в РФ за 2023 год на 0,8 миллиарда листов, количество монет – на 0,9 миллиарда штук, по состоянию на 1 января 2024... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:04+0300
2024-03-29T17:04+0300
банк россии
банкноты
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество банкнот в обращении увеличилось в РФ за 2023 год на 0,8 миллиарда листов, количество монет – на 0,9 миллиарда штук, по состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков на сумму около 18,43 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России. "За 2023 год количество банкнот в обращении увеличилось на 0,8 миллиарда листов, количество монеты (без учета монеты из драгоценных металлов) – на 0,9 миллиарда кружков", - сказано в отчете. Регулятор также отмечает, что в купюрном составе наличной денежной массы удельный вес банкнот номиналом 5000 рублей за 2023 год увеличился с 84,0% до 86,4%. Одновременно доля банкнот номиналом 1000 рублей сократилась с 9,1% до 7,6%. Изменения удельных весов банкнот остальных номиналов не превысили 1%. ЦБ также сообщает, что наличный денежный оборот, проходящий через подразделения Банка России и кредитные организации, в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 13,7% и составил 123,8 триллиона рублей (в 2022 году – 108,9 триллиона рублей). В 2023 году выпуск наличных денег в обращение составил 2,038 триллиона рублей, в том числе примерно 2,035 триллиона – банкноты, 3,2 миллиарда рублей – монета. По состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков Банка России, включая монету из драгоценных металлов, на сумму около 18,43 триллиона рублей, в том числе банкнот на сумму примерно 18,304 триллиона рублей (8,2 миллиарда листов), монеты на сумму 125,9 миллиарда рублей (72,2 миллиарда кружков), монеты из драгоценных металлов на сумму 0,5 миллиарда рублей. В общей сумме наличных денег банкноты составили 99,3%, монета – 0,7%. В общем количестве денежных знаков банкноты составили 10,2%, монета – 89,8%.
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банкноты
Банк России, банкноты
17:04 29.03.2024
 
В России выросло количество банкнот в обращении

ЦБ: число банкнот в обращении увеличилось за 2023 год на 0,8 миллиарда листов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Количество банкнот в обращении увеличилось в РФ за 2023 год на 0,8 миллиарда листов, количество монет – на 0,9 миллиарда штук, по состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков на сумму около 18,43 триллиона рублей, говорится в годовом отчете Банка России.
"За 2023 год количество банкнот в обращении увеличилось на 0,8 миллиарда листов, количество монеты (без учета монеты из драгоценных металлов) – на 0,9 миллиарда кружков", - сказано в отчете.
Регулятор также отмечает, что в купюрном составе наличной денежной массы удельный вес банкнот номиналом 5000 рублей за 2023 год увеличился с 84,0% до 86,4%. Одновременно доля банкнот номиналом 1000 рублей сократилась с 9,1% до 7,6%. Изменения удельных весов банкнот остальных номиналов не превысили 1%.
ЦБ также сообщает, что наличный денежный оборот, проходящий через подразделения Банка России и кредитные организации, в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 13,7% и составил 123,8 триллиона рублей (в 2022 году – 108,9 триллиона рублей).
В 2023 году выпуск наличных денег в обращение составил 2,038 триллиона рублей, в том числе примерно 2,035 триллиона – банкноты, 3,2 миллиарда рублей – монета.
По состоянию на 1 января 2024 года в обращении находилось денежных знаков Банка России, включая монету из драгоценных металлов, на сумму около 18,43 триллиона рублей, в том числе банкнот на сумму примерно 18,304 триллиона рублей (8,2 миллиарда листов), монеты на сумму 125,9 миллиарда рублей (72,2 миллиарда кружков), монеты из драгоценных металлов на сумму 0,5 миллиарда рублей. В общей сумме наличных денег банкноты составили 99,3%, монета – 0,7%. В общем количестве денежных знаков банкноты составили 10,2%, монета – 89,8%.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
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10 марта, 10:24
 
Банк Россиибанкноты
 
 
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