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Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде

Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде - 29.03.2024, ПРАЙМ

Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде

Принадлежащий Украине беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T16:13+0300

2024-03-29T16:13+0300

2024-03-29T16:19+0300

происшествия

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БЕЛГОРОД, 29 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий Украине беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гладкова, еще один житель самостоятельно обратился за оказанием медпомощи. По данным главы региона, у пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области. Также он сообщил, что в пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления, также пострадал легковой автомобиль. Гладков сообщил, что прибыл на место происшествия, поговорил с сыном погибшего и выразил свои соболезнования. Он также отметил, что на месте работают оперативные службы,. По словам главы региона, должны прибыть взрывотехники Минобороны, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.Согласно данным Минобороны РФ, 29 марта около 14.30 дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

https://1prime.ru/20240327/bespilotnik-846793945.html

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белгород, всу