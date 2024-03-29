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Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде
Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде - 29.03.2024, ПРАЙМ
Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде
Принадлежащий Украине беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T16:13+0300
2024-03-29T16:19+0300
происшествия
белгород
всу
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БЕЛГОРОД, 29 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий Украине беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гладкова, еще один житель самостоятельно обратился за оказанием медпомощи. По данным главы региона, у пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области. Также он сообщил, что в пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления, также пострадал легковой автомобиль. Гладков сообщил, что прибыл на место происшествия, поговорил с сыном погибшего и выразил свои соболезнования. Он также отметил, что на месте работают оперативные службы,. По словам главы региона, должны прибыть взрывотехники Минобороны, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.Согласно данным Минобороны РФ, 29 марта около 14.30 дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
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белгород, всу
Происшествия, БЕЛГОРОД, ВСУ
16:13 29.03.2024 (обновлено: 16:19 29.03.2024)
 
Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде

Гладков: беспилотник ВСУ влетел в дом в Белгороде, погиб человек, двое пострадали

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мар - ПРАЙМ. Принадлежащий Украине беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека. Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу", — написал он в Telegram-канале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По словам Гладкова, еще один житель самостоятельно обратился за оказанием медпомощи. По данным главы региона, у пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области. Также он сообщил, что в пяти квартирах повреждены окна и балконные остекления, также пострадал легковой автомобиль.
Гладков сообщил, что прибыл на место происшествия, поговорил с сыном погибшего и выразил свои соболезнования.
Он также отметил, что на месте работают оперативные службы,. По словам главы региона, должны прибыть взрывотехники Минобороны, после чего управы приступят к обходу квартир и составлению стартовых актов повреждений.
Согласно данным Минобороны РФ, 29 марта около 14.30 дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.
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ПроисшествияБЕЛГОРОДВСУ
 
 
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