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Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех - 29.03.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:41+0300
2024-03-29T20:41+0300
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", — сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области. Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.
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россия, белгород, украина
Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, УКРАИНА
20:41 29.03.2024
 
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех

Гладков: число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", — сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.
Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области.
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде
16:13
Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.
 
ПроисшествияРОССИЯБЕЛГОРОДУКРАИНА
 
 
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