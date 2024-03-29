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Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех - 29.03.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T20:41+0300
2024-03-29T20:41+0300
2024-03-29T20:41+0300
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БЕЛГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", — сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области. Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.
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Происшествия, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, УКРАИНА
Число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
Гладков: число пострадавших при атаке украинского БПЛА в Белгороде выросло до трех
БЕЛГОРОД, 29 мар — ПРАЙМ. Число пострадавших при атаке украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде выросло до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", — сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.
Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области.
Один человек погиб после попадания украинского БПЛА в дом в Белгороде
Власти Белгородской области, начиная с 30 декабря 2023 года, практически каждый день публиковали предупреждения жителям о ракетной опасности. С 10 марта случаи обстрела украинской стороной в регионе участились. Число атак ВСУ на Курскую область также возросло.