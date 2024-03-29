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Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе" - 29.03.2024, ПРАЙМ

Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Получивший пулевые ранения при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" гражданин Белоруссии скончался. Об этом говорится в публикации посольства страны в... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T10:44+0300

2024-03-29T10:44+0300

2024-03-29T10:44+0300

происшествия

крокус сити холл

белоруссия

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Получивший пулевые ранения при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" гражданин Белоруссии скончался. Об этом говорится в публикации посольства страны в России в Telegram."Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", - сказано в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБелорусское диппредставительство обещало оказать необходимое содействие, в том числе по вопросу доставки его тела на родину. Посольство также выразило благодарность врачам московской больницы им. Боткина, которые боролись за жизнь гражданина Белоруссии.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус сити холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.МЧС России со ссылкой на данные Минздрава России на 27 марта сообщило, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Список погибших опубликован на сайте ведомства, и информация корректируется по данным судебно-медицинской экспертизы.

https://1prime.ru/20240328/krokus-846825240.html

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крокус сити холл, белоруссия