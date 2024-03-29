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Ни "быки", ни "медведи": активность на биржах падает

Ни "быки", ни "медведи": активность на биржах падает - 29.03.2024, ПРАЙМ

Ни "быки", ни "медведи": активность на биржах падает

Накануне индекс Мосбиржи продемонстрировал небольшой рост, закрывшись повышением на 0,3%, индекс РТС снизился на 0,15%. Акции в составе широкого индекса не... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T08:45+0300

2024-03-29T08:45+0300

2024-03-29T08:45+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

?1711691157

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Накануне индекс Мосбиржи продемонстрировал небольшой рост, закрывшись повышением на 0,3%, индекс РТС снизился на 0,15%. Акции в составе широкого индекса не показали единой динамики, разнонаправленные настроения в бумагах могут указывать на отсутствие доминирования "быков" или "медведей" на рынке. Индекс Мосбиржи консолидируется около значения 3300 пунктов, преодоление этого уровня сможет поддержать более уверенную динамику индексов.Рынок суверенного долга продолжил восстанавливаться. Вероятно, инвесторы фиксируют доходность в ОФЗ после ее роста за последние два месяца на фоне ожидаемого решения Банка России сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 16%.По данным Fesco контейнерный рынок России за два месяца 2024 года увеличился до 1,051 миллиона TEU, на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, существенный вклад внесло увеличение объемов экспорта и импорта через порт Санкт-Петербурга. На таком фоне акции транспортного сегмента в пятницу показали наилучшую динамику. Впрочем, значимый вклад внесли акции "Аэрофлота", за два дня подорожавшие примерно на 6%, вероятно на фоне ранее опубликованных данных о росте тарифов на перелеты в экономклассе в январе на 34-42% в годовом выражении.Уже после закрытия основной сессии в среду Росстат опубликовал данные по объемам промышленного производства в январе-феврале 2024 года. Россия за два месяца увеличила производство необработанного или полуобработанного золота на 16,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные вкупе с тем фактом, что золото торгуется вблизи абсолютного максимума, оказали поддержку бумагам золотодобытчиков: выросли бумаги ЮКГ (+3,7%), Полюса (+1,7%).Сегодня в ряде европейских и азиатских странах, а также в США, будет выходной день по случаю Страстной пятницы, в связи с чем макроэкономический календарь не насыщен событиями, помимо февральского индекса расходов на личное потребление в США (ключевого показателя инфляции для ФРС США). В связи с нерабочим днем многие глобальные фондовые биржи будет закрыты. В связи с этим активность на российской площадке также может быть снижена.Сегодня ожидается начало торгов акциями "Европлана" (LEAS) после IPO. Ранее СМИ сообщали о переподписке книги заявок в четыре раза, поэтому размещение может пройти по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию).

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2024

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Анна Буйлакова https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анна Буйлакова https://cdnn.1prime.ru/img/84275/49/842754981_0:261:2745:3006_100x100_80_0_0_011eb899eb86a115144e06a5d917a70a.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций