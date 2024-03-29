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Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген

Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген - 29.03.2024, ПРАЙМ

Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген

Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщили РИА Новости в консульской службе посольства... | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T17:11+0300

2024-03-29T17:11+0300

2024-03-29T17:47+0300

политика

шенгенская зона

шенгенская виза

болгария

россия

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщили РИА Новости в консульской службе посольства республики в Москве. "По техническим обстоятельствам прием заявлений на выдачу болгарских виз начнется во вторник, 2 апреля. В понедельник, 1 апреля визовая система не будет функционировать", — уточнили в дипмиссии. Накануне в визовом центре Болгарии сообщили о приостановке выдачи краткосрочных виз типа С в период с 22 марта по 1 апреля. Там уточнили, что выданные до 31 марта 2024 года кратковременные визы типа С могут использоваться только для въезда в Болгарию и для поездок до Румынии и Кипра. С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединяются к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.

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шенгенская зона, шенгенская виза, болгария, россия