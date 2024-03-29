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Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген - 29.03.2024, ПРАЙМ
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщили РИА Новости в консульской службе посольства... | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T17:11+0300
2024-03-29T17:47+0300
политика
шенгенская зона
шенгенская виза
болгария
россия
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщили РИА Новости в консульской службе посольства республики в Москве. "По техническим обстоятельствам прием заявлений на выдачу болгарских виз начнется во вторник, 2 апреля. В понедельник, 1 апреля визовая система не будет функционировать", — уточнили в дипмиссии. Накануне в визовом центре Болгарии сообщили о приостановке выдачи краткосрочных виз типа С в период с 22 марта по 1 апреля. Там уточнили, что выданные до 31 марта 2024 года кратковременные визы типа С могут использоваться только для въезда в Болгарию и для поездок до Румынии и Кипра. С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединяются к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.
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шенгенская зона, шенгенская виза, болгария, россия
Политика, Шенгенская зона, шенгенская виза, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ
17:11 29.03.2024 (обновлено: 17:47 29.03.2024)
 
Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген

Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на шенген

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Болгарии
Флаг Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Посольство Болгарии в России со 2 апреля начнет прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщили РИА Новости в консульской службе посольства республики в Москве.
"По техническим обстоятельствам прием заявлений на выдачу болгарских виз начнется во вторник, 2 апреля. В понедельник, 1 апреля визовая система не будет функционировать", — уточнили в дипмиссии.
Накануне в визовом центре Болгарии сообщили о приостановке выдачи краткосрочных виз типа С в период с 22 марта по 1 апреля.
Там уточнили, что выданные до 31 марта 2024 года кратковременные визы типа С могут использоваться только для въезда в Болгарию и для поездок до Румынии и Кипра.
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С 31 марта Болгария и Румыния частично присоединяются к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для любых воздушных или морских путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны будет прекращен, а вот пограничные проверки на сухопутных границах балканских стран с другими государствами Шенгенского пространства сохранятся.
 
ПолитикаШенгенская зонашенгенская визаБОЛГАРИЯРОССИЯ
 
 
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