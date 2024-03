https://1prime.ru/20240329/bundestag-846877739.html

Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России

Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России - 29.03.2024, ПРАЙМ

Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстронь оспорит обвинение чешского издания Deník N и немецкого журнала Der Spiegel, которые | 29.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-29T21:07+0300

2024-03-29T21:07+0300

2024-03-29T21:07+0300

политика

германия

адг

суд

клевета

https://cdnn.1prime.ru/img/83749/78/837497814_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c26b159313c083073bdad5ce355f2581.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстронь оспорит обвинение чешского издания Deník N и немецкого журнала Der Spiegel, которые написали о том, что он якобы получал средства от российской организации, сообщило агентство ЧТК. "…Быстронь намерен юридически оспаривать утверждение издания Deník N о том, что он получал льготы от влиятельной российской организации. Быстронь, чех по происхождению, заявил в пятницу, что нынешний случай является местью со стороны премьера Петра Фиалы за его (Быстроня) выступление на антиправительственном митинге в Праге в позапрошлом году. Издание Deník N совместно с немецким еженедельником Der Spiegel написали в четверг, что, по данным чешской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка), Быстронь был одним из политиков, получивших деньги от пророссийской организации", — написало агентство. В пятницу Быстронь предоставил ЧТК свое заявление по данному делу. В нем он назвал закрытие новостного сайта Voice of Europe вопиющим посягательством на свободу прессы. "Кампания клеветы направлена на то, чтобы нанести ущерб оппозиционным политикам из ряда европейских стран и заставить замолчать критически настроенных журналистов. Я буду подавать в суд в Чехии как против конкретного автора, так и против самого издания", — добавил депутат бундестага. Помимо этого, по данным агентства, Быстронь дал интервью серверу Voice of Europe, который со среды находится в чешском национальном санкционном списке. Ранее чешская контрразведка заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Чехии Фиала ранее сообщил, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши. По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России, и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.

https://1prime.ru/20240328/zakharova-846802998.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, адг, суд, клевета