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Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России - 29.03.2024, ПРАЙМ
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Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России
Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России - 29.03.2024, ПРАЙМ
Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстронь оспорит обвинение чешского издания Deník N и немецкого журнала Der Spiegel, которые | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T21:07+0300
2024-03-29T21:07+0300
политика
германия
адг
суд
клевета
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстронь оспорит обвинение чешского издания Deník N и немецкого журнала Der Spiegel, которые написали о том, что он якобы получал средства от российской организации, сообщило агентство ЧТК. "…Быстронь намерен юридически оспаривать утверждение издания Deník N о том, что он получал льготы от влиятельной российской организации. Быстронь, чех по происхождению, заявил в пятницу, что нынешний случай является местью со стороны премьера Петра Фиалы за его (Быстроня) выступление на антиправительственном митинге в Праге в позапрошлом году. Издание Deník N совместно с немецким еженедельником Der Spiegel написали в четверг, что, по данным чешской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка), Быстронь был одним из политиков, получивших деньги от пророссийской организации", — написало агентство. В пятницу Быстронь предоставил ЧТК свое заявление по данному делу. В нем он назвал закрытие новостного сайта Voice of Europe вопиющим посягательством на свободу прессы. "Кампания клеветы направлена на то, чтобы нанести ущерб оппозиционным политикам из ряда европейских стран и заставить замолчать критически настроенных журналистов. Я буду подавать в суд в Чехии как против конкретного автора, так и против самого издания", — добавил депутат бундестага. Помимо этого, по данным агентства, Быстронь дал интервью серверу Voice of Europe, который со среды находится в чешском национальном санкционном списке. Ранее чешская контрразведка заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Чехии Фиала ранее сообщил, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши. По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России, и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.
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германия, адг, суд, клевета
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, суд, Клевета
21:07 29.03.2024
 
Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России

Депутат Бундестага оспорит обвинения двух СМИ в получении денег от России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Петр Быстронь оспорит обвинение чешского издания Deník N и немецкого журнала Der Spiegel, которые написали о том, что он якобы получал средства от российской организации, сообщило агентство ЧТК.
"…Быстронь намерен юридически оспаривать утверждение издания Deník N о том, что он получал льготы от влиятельной российской организации. Быстронь, чех по происхождению, заявил в пятницу, что нынешний случай является местью со стороны премьера Петра Фиалы за его (Быстроня) выступление на антиправительственном митинге в Праге в позапрошлом году. Издание Deník N совместно с немецким еженедельником Der Spiegel написали в четверг, что, по данным чешской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка), Быстронь был одним из политиков, получивших деньги от пророссийской организации", — написало агентство.
В пятницу Быстронь предоставил ЧТК свое заявление по данному делу. В нем он назвал закрытие новостного сайта Voice of Europe вопиющим посягательством на свободу прессы.
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"Кампания клеветы направлена на то, чтобы нанести ущерб оппозиционным политикам из ряда европейских стран и заставить замолчать критически настроенных журналистов. Я буду подавать в суд в Чехии как против конкретного автора, так и против самого издания", — добавил депутат бундестага.
Помимо этого, по данным агентства, Быстронь дал интервью серверу Voice of Europe, который со среды находится в чешском национальном санкционном списке.
Ранее чешская контрразведка заявила о раскрытии в стране сети лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Чехии Фиала ранее сообщил, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши.
По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России, и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.
 
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