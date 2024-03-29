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ВТБ будет начислять кешбэк рублями вместо бонусов - 29.03.2024, ПРАЙМ
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ВТБ будет начислять кешбэк рублями вместо бонусов
ВТБ будет начислять кешбэк рублями вместо бонусов - 29.03.2024, ПРАЙМ
ВТБ будет начислять кешбэк рублями вместо бонусов
ВТБ с 1 мая полностью перейдет на прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов, сообщила пресс-служба банка. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T09:27+0300
2024-03-29T09:27+0300
банки
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВТБ с 1 мая полностью перейдет на прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ возвращает кешбэк рублями. С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях, причем каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн", - сказано в сообщении. Указывается, что клиентам будут доступны категории с повышенным кешбэком до 25%, вместо фиксированных 2-4%. При этом максимальная сумма ежемесячного возврата вырастет и будет зависеть от пакета обслуживания в банке. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ, отмечают в пресс-службе. Отмечается, что все накопленные до обновления программы мультибонусы клиенты банка смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно. Сегодня к программе подключены 15,5 миллиона клиентов, ВТБ ожидает, что к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – 35 миллионов человек. Все новые клиенты банка с апреля 2023 года подключаются к программе автоматически. В мае 2022 года в ВТБ была отключена возможность перевода накопленных бонусов в рубли. Осенью того же года была возвращена возможность перевода мультибонусов в рубли с курсом один бонус к 85 копейкам.
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банки, втб, кэшбэк
Банки, ВТБ, кэшбэк
09:27 29.03.2024
 
ВТБ будет начислять кешбэк рублями вместо бонусов

ВТБ: банк с мая полностью перейдет на начисление кешбэка рублями вместо бонусов

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВТБ с 1 мая полностью перейдет на прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ возвращает кешбэк рублями. С 1 мая банк отменит вознаграждение в мультибонусах и полностью перейдет на выплаты в рублях, причем каждое начисление будет отображаться в режиме онлайн", - сказано в сообщении.
Указывается, что клиентам будут доступны категории с повышенным кешбэком до 25%, вместо фиксированных 2-4%. При этом максимальная сумма ежемесячного возврата вырастет и будет зависеть от пакета обслуживания в банке. Особые условия кешбэка за покупки получат вкладчики ВТБ, отмечают в пресс-службе.
Отмечается, что все накопленные до обновления программы мультибонусы клиенты банка смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
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Вчера, 10:57
Сегодня к программе подключены 15,5 миллиона клиентов, ВТБ ожидает, что к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка – 35 миллионов человек. Все новые клиенты банка с апреля 2023 года подключаются к программе автоматически.
В мае 2022 года в ВТБ была отключена возможность перевода накопленных бонусов в рубли. Осенью того же года была возвращена возможность перевода мультибонусов в рубли с курсом один бонус к 85 копейкам.
 
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