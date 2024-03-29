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На Западе назвали переданные Киеву танки Challenger 2 бесполезными - 29.03.2024, ПРАЙМ
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На Западе назвали переданные Киеву танки Challenger 2 бесполезными
На Западе назвали переданные Киеву танки Challenger 2 бесполезными - 29.03.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали переданные Киеву танки Challenger 2 бесполезными
Танки Challenger 2, которые Лондон передал Киеву, являются бесполезными, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. | 29.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-29T08:38+0300
2024-03-29T08:39+0300
спецоперация на украине
challenger 2
танки
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Танки Challenger 2, которые Лондон передал Киеву, являются бесполезными, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс. В своей колонке для издания он отметил, что Украине поставили данные танки без комплекта дополнительной брони. При этом, лишние три тонны веса сделали бы танк еще менее мобильным на мягком украинском черноземе, добавил он. По данным Экса, Киев получил 14 танков Challenger 2.Журналист также раскритиковал нарезную 120-миллиметровую пушку танка. По его словам, ствол пушки изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как ресурс гладкоствольной пушки втрое больше. "Они едва ли стоят того, чтобы тратить усилия на их содержание. Да еще и буксировать их, когда они застревают", — добавил обозреватель. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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challenger 2, танки
Спецоперация на Украине, Challenger 2, Танки
08:38 29.03.2024 (обновлено: 08:39 29.03.2024)
 
На Западе назвали переданные Киеву танки Challenger 2 бесполезными

Обозреватель Forbes Экс назвал переданные Британией Киеву танки Challenger 2 бесполезными

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Танки Challenger 2, которые Лондон передал Киеву, являются бесполезными, считает обозреватель Forbes Дэвид Экс.
В своей колонке для издания он отметил, что Украине поставили данные танки без комплекта дополнительной брони. При этом, лишние три тонны веса сделали бы танк еще менее мобильным на мягком украинском черноземе, добавил он. По данным Экса, Киев получил 14 танков Challenger 2.
Журналист также раскритиковал нарезную 120-миллиметровую пушку танка. По его словам, ствол пушки изнашивается уже после 500 выстрелов, тогда как ресурс гладкоствольной пушки втрое больше.
"Они едва ли стоят того, чтобы тратить усилия на их содержание. Да еще и буксировать их, когда они застревают", — добавил обозреватель.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
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Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеChallenger 2Танки
 
 
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